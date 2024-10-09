前年比358%増の2,050万件のDDoS攻撃が標的：Cloudflareの2025年第1四半期DDoS脅威レポート
2025-04-27
DDoS攻撃が急増しています。2025年第1四半期、Cloudflareは5.6 Tbpsおよび4.8 Bppsの記録的な攻撃に加え、2,000万件以上の攻撃（前年比358%増）をブロックしました。...続きを読む »
2025-04-27
DDoS攻撃が急増しています。2025年第1四半期、Cloudflareは5.6 Tbpsおよび4.8 Bppsの記録的な攻撃に加え、2,000万件以上の攻撃（前年比358%増）をブロックしました。...続きを読む »
2023-08-21
2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...
2022-08-11
2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...
2022年4月12日
2022年最初のDDoSレポートへようこそ。今回で通算9回目とります。このレポートには、2022年1月から3月までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観測された、アプリケーション層とネットワーク層の両方のセクションにおける新しいデータポイントや洞察が含まれています...
2022年1月10日
2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...
2021年11月04日
2021年第3四半期はDDoS攻撃の多い四半期でした。Cloudflareでは、記録的なHTTP DDoS攻撃、テラビット級のネットワーク層への攻撃、過去に展開された中で最大級のボットネット（Meris）、そして最近では世界中のVoIPサービスプロバイダーとそのネットワークインフラに対するランサムDDoS攻撃と、数々の攻撃を検知し、緩和しました。...
2021年10月01日
ここ1か月ほど、複数のVoice over Internet Protocol（VoIP）プロバイダーが、REvilを名乗る主体による分散型サービス妨害 （DDoS）攻撃の標的にされました。...
2021年7月20日
ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。...
2021年1月22日
2020年の第4四半期のDDoS攻撃の傾向は、多くの点で規範を逸脱したものとなりました。Cloudflareでは、2020年で初めてとなる大規模なDDoS攻撃数の増加を観測しました。具体的には、500Mbpsと50K ppsを超えた攻撃数が、大きく膨れ上がりました。...