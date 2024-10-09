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Cloudflare ブログ

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ランサム攻撃

オンラインセキュリティと2023年の攻撃情勢に関する8月の読み物リスト

2023-08-21

Reading Listセキュリティ攻撃DDoSランサム攻撃Phishing傾向

2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...

2022年の攻撃！「保護を強化する」ための8月の読み物リスト

2022-08-11

Reading Listセキュリティ攻撃DDoSランサム攻撃Phishing

2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...

その他の投稿

2022年4月12日

2022年第1四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2022年最初のDDoSレポートへようこそ。今回で通算9回目とります。このレポートには、2022年1月から3月までの間にCloudflareのグローバルネットワークで観測された、アプリケーション層とネットワーク層の両方のセクションにおける新しいデータポイントや洞察が含まれています...

DDoS
DDoSレポート
攻撃
傾向
Radar

2022年1月10日

2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...

DDoS
攻撃
傾向
Radar
RDDoS

2021年11月04日

2021年第3四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021年第3四半期はDDoS攻撃の多い四半期でした。Cloudflareでは、記録的なHTTP DDoS攻撃、テラビット級のネットワーク層への攻撃、過去に展開された中で最大級のボットネット（Meris）、そして最近では世界中のVoIPサービスプロバイダーとそのネットワークインフラに対するランサムDDoS攻撃と、数々の攻撃を検知し、緩和しました。...

DDoS
攻撃
Radar
RDDoS
REvil

2021年7月20日

2021年第2四半期におけるDDoS攻撃の傾向

ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。...

DDoS
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セキュリティ
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Fancy Bear