1.1.1.1パブリックDNSリゾルバーにおけるプライバシー保護への継続的な取り組み
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2026-04-01
8年前、当社はより高速でプライベートなインターネットを構築するために1.1.1.1を発表しました。本日は、最新の独立審査の結果をお伝えします。結果：当社のプライバシー保護は誓約どおりに機能しています。...続きを読む »
2026-01-26
2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...
2025-07-22
2025年第2四半期には、政府主導の遮断、停電、ケーブルの損傷、サイバー攻撃、技術的な問題に起因するインターネットの混乱が世界中で発生しました。...
2025-04-22
2025年第1四半期、世界各地で、ケーブル損傷、停電、自然災害、火災、サイバー攻撃、技術的問題によって引き起こされたインターネット障害が観察されました。...
2025-01-28
第3四半期は多忙でしたが、2024年第4四半期はインターネット接続障害が大幅に減りました。...
2024年10月29日
2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...
2024年7月16日
2024年第2四半期には、政府指示による遮断とケーブル切断がいずれも、インターネット障害の大きな原因となりました。この記事では、これらの混乱だけでなく、停電、メンテナンス、技術的問題、軍事行動、未知の原因によって引き起こされる他の混乱についても探求します...