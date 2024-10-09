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Cloudflare ブログ

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コンシューマーサービス

ケーブル切断、嵐、DNS：2025年第4四半期に発生したインターネット障害のまとめ

2026-01-26

Radarインターネット遮断インターネットトラフィック障害インターネットトレンドAWSMicrosoft Azureコンシューマーサービス

2025年の最終四半期は、複数の注目すべきインターネット接続障害が発生しました。Cloudflare Radarのデータからは、海底ケーブルの切断、停電、異常気象、技術的トラブルなどが、インターネットにどのような影響を与えたのかが明らかになっています。...

その他の投稿

2024年10月29日

強制的なオフライン：2024年第3四半期インターネットの混乱のまとめ

2024年の第3四半期は特にインターネットの甚大な接続障害が多発しました。根本的な原因としては、政府指示による遮断、停電、ハリケーンによる被害、陸上および海底のケーブルの断線、軍事行動などがあります。...

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インターネットトラフィック

2024年7月16日

2024年第2四半期インターネットの混乱のまとめ

2024年第2四半期には、政府指示による遮断とケーブル切断がいずれも、インターネット障害の大きな原因となりました。この記事では、これらの混乱だけでなく、停電、メンテナンス、技術的問題、軍事行動、未知の原因によって引き起こされる他の混乱についても探求します...

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