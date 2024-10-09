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Cloudflareで次の動画アプリケーションを構築

2021-11-19

Full Stack WeekCloudflare WorkersCloudflare PagesCloudflare AccessCloudflare StreamVideo開発者開発者プラットフォーム

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...

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2019年5月16日

ライブ動画がもっと生き生きと同時ストリーミングアクセラレーションの導入

今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...

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