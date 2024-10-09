Cloudflareで次の動画アプリケーションを構築

2021-11-19

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます ...