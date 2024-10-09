MoQ：インターネットのリアルタイムメディアスタックのリファクタリング
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...続きを読む »
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...続きを読む »
2022-09-27
開発者がリアルタイムのオーディオ/ビデオアプリケーションを構築できる新製品を発表します...
2021-11-19
歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...
2021-09-30
Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。...
2021-09-30
サーバレスのエンドツーエンドライブストリーミングにCloudflareをご利用いただけるようになりました。Stream Live1つで、動画の取り込み、エンコード、録画、再生ができます。...
2020年6月07日
ここで、Cloudflare TVが近日開始するというお知らせできることを光栄に思います。1日24時間365日のライブテレビ放送をCloudflareネットワークでグローバルに配信していきます。...
2019年5月16日
今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...