與民間團體合作來使用 Radar 警示和 API 追蹤網際網路關停

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長期以來，網際網路關停一直是政府工具箱中的一件利器，既可以壓制反對聲音，又能切斷外界存取。Access Now 是一個致力於保護全球網際網路使用者數位版權的團體，其發起的 KeepItOn 活動於 2021 年在 34 個國家/地區記錄了至少 182 次網際網路關停。其中，有很多關停都作為一種比較極端的審查形式，在阿富汗、剛果民主共和國、烏克蘭、印度和伊朗等地的公眾抗議、選舉和戰爭期間出現。

政府採用各種方式來封鎖或減緩通訊，包括節流、IP 封鎖、DNS 干擾、行動數據關閉和深度封包檢查，這些方式全都具有類似的目標：對資訊施加控制。

儘管網際網路關停大多是公開的，但很難記錄和追蹤政府實施關停的方式。關停不僅會影響人們參與國家政治生活的能力和經濟，也會在對民主機構的信任層面產生嚴重的後果。

我們過去曾報告過這些關停的情況，而在 Cloudflare Impact Week 期間，我們想進一步介紹我們如何與民間團體組織合作，並提供各種工具來追蹤和記錄這些中斷的範圍。我們希望為他們的關鍵工作提供支援，並提供所需的工具，這樣他們就可以要求問責並譴責使用關停來壓制異議的行為。

適用於民間團體的 Radar 網際網路關停警示

我們/於 2020 年發佈了 Radar，可依據網路中的彙整資料揭示網際網路的模式、洞察、威脅和趨勢。在發佈 Radar 後，我們發現很多民間團體組織以及那些致力於民主建設的人士都使用 Radar 來追蹤國家/地區中的趨勢，從而更好地瞭解網際網路用量的增減。

在內部，我們有一個針對潛在網際網路中斷的警示系統，用來預警網路模式和事件中的變化。在與這些使用 Radar 追蹤網際網路趨勢的組織接洽後，我們進一步瞭解到，我們用於識別流量分佈的內部工具，如何協助那些因受這些關停影響而與人權捍衛者合作的組織。

為了能夠在 Cloudflare 發現中斷後更好地提供工具來警示組織，我們與 Access Now、Internews、The Carter Center、National Democratic Institute、Internet Society 和 International Foundation for Electoral Systems 等組織進行了交談。在對話之後，我們於 2021 年發佈了 Radar 網際網路關停警示，用於在 Cloudflare 偵測到流量顯著下降時提供警示，並希望使用該資訊來記錄、追蹤和追究機構這些侵犯人權行為的責任。

自 2021 年以來，我們一直在向民間團體合作夥伴提供這些警示來追蹤這些關停。隨著我們收集意見回饋來改進警示，我們看到許多合作夥伴都在尋找更多的方式，以將 Radar 和警示整合到現有的追蹤機制中。因此，我們免費發佈了包含 API 存取的 Radar 2.0，這樣，學者、資料偵探、民間團體、人權組織和其他網路愛好者都可以根據我們全球網路中的資料，來分析、視覺化和調查全球網際網路使用量。此外，我們還發佈了 Cloudflare Radar 服務中斷中心來封存網際網路服務中斷，並讓民間團體組織、記者/新聞媒體和受影響的各方能夠更輕鬆地追蹤過去的關停情況。

重點介紹民間團體合作夥伴追蹤網際網路關停的工作

我們認為，我們在 Cloudflare 的工作就是為網際網路上的眾多玩家構建工具，協助他們改進隱私權和安全性。因此，我們要重點介紹一下民間團體合作夥伴的工作。這些組織正在抵制那些讓全世界民主國家遭受持久損害的有針對性的關停。下面我們來分享他們的故事。

Access Now

Access Now 的 #KeepItOn 聯盟成立於 2016 年，旨在協助團結和組織全世界活動家和組織的力量，共同努力來結束網際網路關停。它現在可代表全球 105 個國家/地區的 280 多個組織。STOP 專案（Shutdown Tracker Optimization 專案）的最終目標是精準地記錄和報告關停，而這需要嚴格細緻的驗證。Access Now 會定期使用多個來源來識別和瞭解關停，如何選擇和組合則取決於發生關停的位置和方式。

追蹤器會同時使用定性和定量資料，來記錄給定年份全球網際網路關停的次數，並描述關停的特性，包括規模、範圍和原因。

Access Now 的 #KeepItOn 資料分析師 Zach Rosson 對此進行了詳細的介紹，「有時，我們透過技術測量等方式來確認網際網路關停，而在其他時候則依賴新聞報導或個人帳戶等關聯式資訊進行確認。我們也會努力記錄特定關停的下令方式及其影響團體的方式，包括發生關停的原因和方式。」

關於 Access Now 的 #KeepItOn 聯盟如何使用 Cloudflare Radar，Rosson 說道，「我們使用電子郵件和推文兩種形式的 Radar 網際網路關停警示，作為受信任的來源以協助驗證關停事件。在為我們的年度報告編譯關停時，會在資料集中使用這些警示及其基礎測量值作為主要來源，因此也會在封存時使用。有時，我們最先透過 Cloudflare Radar 得知關停事件，這在快速回應環境中相當有用，因為我們可以快速動員來驗證關停，並在反對關停時提供強有力的證據。」

記錄的關停執行個體包括：透過納入資料集的本地或國際新聞來源報告的事件、透過 Access Now 的 Digital Security Helpline 或 #KeepItOn 聯盟電子郵件名單來自本地執行者，或直接來自電信和網際網路公司。

Rosson 指出，「說到 Radar 2.0 和 API，我們計劃使用這些資源來加快對從不同來源編譯的關停資料進行回應、驗證和發佈的速度。因此，Cloudflare Radar 服務中斷中心 (CROC) 和相關的 API 端點對於我們及時存取關停資訊非常有用，無論是透過短期內對 CROC 進行目視檢查，還是透過長期內使用 API 將資料提取至集中式資料庫。」

Internet Society：ISOC

在 Internet Society Pulse 平台上，Internet Society 的溝通總監 Susannah Gray 表示，他們致力於使用多個受信任來源的資料，彙整關於政府強制關停網際網路的有意義的資訊，並以易於理解的方式向每個地方的每一個人提供。ISOC 的做法是使用各種工具（包括 Radar）監控網際網路流量。當他們看到一些可能表明正在關停網際網路的事情時，就會檢查關停是否符合他們的條件。若要讓關停出現在 Pulse 關停追蹤器上，則需要滿足下列所有要求。它必須：

是人為引起，並可明顯地從聲譽良好的來源（包括政府聲明和命令）看出來。

移除網際網路存取。

影響一群人的存取。

在 ISOC 確定某個關停是政府行動造成的，而不是技術錯誤、路由設定錯誤或基礎架構故障的結果之後，他們會準備一個事件頁面，從其受信任的資料合作夥伴那裡彙整相關測量值，然後將資訊發佈到 Pulse 關停追蹤器上。

ISOC 會使用多種資源來追蹤關停。Gray 表示，「Radar 網際網路關停警示特別有用，可在事件發生時提醒我們注意。輕鬆存取提供的資料可協助我們評估服務中斷的性質。如果確定服務中斷是政府強制的關停，我們通常會在 Pulse 關停追蹤器的事件頁面上使用 Radar 圖表的螢幕擷取畫面，來協助說明在關停期間流量如何停止流入和流出一個國家/地區。我們提供一個可回到 Radar 平台的連結，以便有興趣進一步獲取深入資料的人員能夠瞭解更多資訊。」

ISOC 的目標從來不是率先報告政府強制的關停：而他們的使命是報告精準且有意義的關停資訊，並探索其對經濟和社會的影響。

Gray 補充道，「對於 Radar 2.0 和 API，我們計劃將其納入正在開發的資料彙整工具。此內部工具會將若干服務中斷警示和監控工具以及來源整合到一個單一系統，這樣我們便能夠更高效地追蹤事件。」

Open Observatory of Network Interference：OONI

OONI 是一間負責測量網際網路審查（包括封鎖網站、即時訊息應用程式和規避工具）的非營利機構。Cloudflare Radar 是他們在審查報告的網際網路連線關停時使用的其中一個主要的公用資料來源。例如，OONI 依賴 Radar 資料來報告伊朗發生的關停（在持續抗議期間）。2022 年，該團隊發佈了 Measurement Aggregation Toolkit (MAT)，讓公眾能夠追蹤全世界的審查，並根據即時 OONI 資料建立自己的圖表。OONI 還與多個數位版權組織建立了合作關係，這些組織使用 OONI 工具和資料來監控和回應所在地區的審查事件。

OONI 的研究與合作關係總監 Maria Xynou 表示，「Cloudflare Radar 是 OONI 在審查報告的網際網路連線關停時參考的其中一個主要的公用資料來源。具體而言，OONI 會參考 Cloudflare Radar 來檢查平台是否提供報告的網際網路連線關停的訊號；將 Cloudflare Radar 訊號與其他相關公用資料來源（例如，IODA 和 Google 流量資料）中可見的訊號作比較。」

追蹤未來的關停

隨著我們與越來越多的人權領域的組織展開合作，並瞭解如何永久使用我們的全球網路，我們非常希望改進和建立新工具來保護數位時代的人權。

如果您想加入 Radar 網際網路關停警示，請連絡 [email protected]，並關注 Cloudflare Radar 警示的 Twitter 頁面和 Cloudflare Radar 服務中斷中心 (CROC)。若要存取 Radar API，請造訪 Cloudflare Radar。