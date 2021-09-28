透過聯合國全球盟約打造更好的網際網路

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每年的生日週，我們都會重溫我們的使命：幫助建設更好的網際網路。我們會發佈支援有益於全球網際網路社區的新協定和產品，並免費提供諸如充分 DDoS 保護這樣的服務。我們也會思考我們的職責，積極參與由個人、公司和政府組成的全球社區，維護我們的網際網路。

在 2020 年，我們決定實踐我們的承諾，簽署加入聯合國全球盟約 (UNGC)，成為全球社群中活躍的合作夥伴。我們也認同：達成聯合國全球盟約中制定的永續發展目標，是通向更好、更永續未來的藍圖。現在，我們很驕傲能夠推出第一個 Communication on Progress (進度通訊)，描述我們如何在公司全面整合 UNGC 原則，以協助打造更好網際網路。

在 1999 年，聯合國秘書長科菲·安南在達沃斯的世界經濟論壇中，與齊聚一堂的商業領導者分享了嚴肅的談話。他認為人權、環境永續和實踐公平勞動等基本保護不僅_對世界有益_或_對商業有益_，也是_自由和開放的全球市場長期穩定_的基礎。

安南也警告，若無法確保這些基本保護，可能會產生嚴重的政治和經濟後果。具體來說，若政府、非政府組織和企業無法在創立不久的全球市場中共享與國內市場所強調的相同價值，則全球經濟可能會依然脆弱而不堪一擊。他描述了人們如何遭到剝削而受害，包括「冷戰後世界上所有的『主義』：保護主義、民粹主義、國家主義、道德沙文主義、狂熱主義和恐怖主義」，這些主義將悲慘和感到不安的人民當作獵物。

二十多年後，安南的談話依然切中命題。事實上，我們認為人權、環境永續、實踐公平勞動和反貪腐不僅是全球經濟的基礎，也能打造更好的網際網路。

全球盟約

聯合國全球盟約 (UNGC) 是世界上最大的永續倡議，在 162 個國家有超過 14,000 個成員。UNGC 的使命是動員各個公司，讓公司營運和策略與聯合國原則和價值達成一致。

參與者需要做出三項承諾：以負責任的態度營運，採取策略性行動以協助推展聯合國永續發展目標 (SDG)，以及提供年度公開實施報告。

十項原則

UNGC 的首要要求是公司的營運方式應與聯合國十大原則中體現的基礎責任一致，包括人權、環境永續、勞工保護和反貪腐。這些原則本身衍生自一系列的相關聯合國條約，例如世界人權宣言、ILO 工作權基礎原則、里約環境與發展宣言以及聯合國反貪腐公約。

永續發展目標

UNGC 對參與者的第二項要求是協助推展聯合國永續發展目標 (SDG)。SDG 是對於全球發展的緊急行動呼籲，由全部 193 個聯合國會員國於 2015 年採納。其中涵蓋一些先前的聯合國發展措施，包括 1992 年的地球高峰會、千禧年發展目標、2015 年的聯合國永續發展高峰會，以及氣候變遷巴黎協定。17 個 SDG 中的每一項都包括一個廣泛的目標，其中結合了具體目標和指標，以及進度報告和其他衡量方式。

Cloudflare 致力於協助推展全部 17 個聯合國 SDG。不過，如同許多公司，我們將心力和 COP 報告聚焦於與我們業務最相關的 SDG。

SDG 5 聚焦於達成性別平等並向所有女人和女孩賦予權力。有鑒於疫情對女性勞動力影響特別大，此目標在當前特別重要。我們一直相信促進勞動力多元化的重要性，並與二度就業計畫合作帶來豐碩成果，這項計畫為母親們或因照顧家人而職涯中斷者提供就業機會。今年，我們也採取步驟，開始報告薪酬平等並簽署了多份多元化章程，例如歐盟憲章和英國技術人才憲章。結合國際婦女節，Cloudflare 也舉辦了一整個月的活動和計畫，目的就是為了強化社群並支援身份認同為女性者的成長與發展。

Cloudflare 的伽利略專案提供免費服務，保護世界各地的女性賦權組織，使這些組織有能力拒絕服務攻擊 (DDoS) 和其他線上威脅，並協助推動性別平等。透過伽利略專案，我們很驕傲能夠與索馬利亞女性媒體倡議 (WIMISOM, Women in Media Initiative Somalia) 等組織合作，這個組織致力於為索馬利亞的女性記者賦權，並參與終結對女性、女孩和兒童暴力的社會運動。

SDG 13 聚焦於採取緊急行動，以對抗氣候變遷及其影響。雖然 Cloudflare 在我們的核心事務方面一直都很有效率，但我們也致力於降低環境影響並讓整體網際網路對環境更加友善。為了降低溫室氣體排放量，Cloudflare 致力於使用 100% 的再生能源來為網路供電，而我們在 2020 年就已經達成。我們也致力於在 2025 年之前消除或減少過去所有與網路供電相關的溫室氣體排放量。

今年稍早，Cloudflare 也推出了新產品，用來協助客戶達到自己的氣候和碳排量目標。例如，Cloudflare 正在將運算工作負載導向邊緣網路位置，這將產生更好的氣候結果；向客戶提供關於個別排放量足跡的即時資訊；並讓開發人員可以選擇在透過 100% 可再生能源供電的基礎結構上建置網頁。

前瞻

在這段後來成為 UNGC 內容的發言中，安南祕書長提到，跨國企業的興起為私人實體創造出前所未有的機會，讓人道能向前邁進。當 Cloudflare 在慶祝又一個生日週時，我們很驕傲能分享我們的所有作法，以協助打造更好的網際網路。一如既往，這不過是開始而已。