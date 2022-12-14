獨立報告顯示：遷移至 Cloudflare 可減少碳足跡

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去年，Cloudflare 曾表示，儘管我們最初並未設定減少網際網路的環境影響這一目標，但情況已發生改變。我們的使命是幫助打造更安全的網際網路環境，顯而易見，更安全的網際網路環境必須永續發展。

隨著我們不斷尋求在網路硬體的每一個元件，在我們開發的每一款軟體，以及在我們支援的每一個網際網路通訊協定中提升效率，我們也希望從網際網路架構的角度瞭解，將網路安全性、效能和可靠性功能（例如，Cloudflare 提供的那些）從內部部署解決方案遷移至雲端會對永續發展產生怎樣的影響。

為此，今年年初，我們請諮詢公司 Analysys Mason 做了一項研究，來評估透過 Cloudflare 提供的網路功能（例如，防火牆、WAF、SD-WAN、DDoS 保護、內容伺服器等）的相對碳效率，並與類似內部部署解決方案的碳效率進行了比較。

儘管完整報告要等到明年才能發佈，但我們很高興地和大家分享，根據初步研究結果：

Cloudflare Web Application Firewall (WAF)「在中低流量需求下產生的碳要比內部部署設備減少 90% 左右」。

不用說，我們對於這些早期研究結果的可能性激動不已，並且非常期待看到完整報告，早期跡象表明，完整報告將顯示更多遷移至 Cloudflare 的方式，以協助減少基礎架構碳足跡。然而，就像 Cloudflare 的大多數事情一樣，我們認為這只是開始。

網際網路有很多環境影響問題需要解決，包括原材料提取、資料中心用水以及回收和電子癈棄物，等等。但是，以上這些都不像能源和排放問題那麼急迫。

根據聯合國的報告，能源生產是溫室氣體排放最大的促成因素，約佔全球排放量的 35%。如果您想一想在全世界執行伺服器、路由器、交換器、資料中心和網際網路交換點所需的全部電力，那麼，Boston Consulting Group 發現所有碳排放的 2%（每年約 10 億公噸）來自網際網路也就不足為奇了。

從概念上說，減少能源消耗排放相對簡單，即轉換為零排放能源，並提高能源使用效率以加速該轉換。然而，實際上，要將這些概念運用至地理分散的不同網路和系統（如全球網際網路）簡直無比艱難。

到目前為止，報告中陳述了很多關於如何改善個別網路硬體（如 Cloudflare 部署的更高效的 Arm CPU）的效率，以及超大規模資料中心的電力使用效率 (PUE)。然而，我們認為，在網路堆疊的所有層級內以及網際網路本身的基本架構內，都可以顯著地提升效率。我們還認為，若要調查那些未充分探索的領域，這項研究正是我們邁出的第一步。

因為最終報告仍在撰寫中，我們將在其發佈後深入瞭解研究方法。但是，以下是我們到目前為止所知道的一些方法。

為了估計將企業網路功能（例如，Cloudflare 提供的那些）遷移至雲端後的相對碳節省量，Analysys Mason 團隊對廣泛的企業網路功能進行了評估。其中包括防火牆、WAF、SD-WAN、DDoS 保護和內容伺服器。針對每項功能，他們都建立了各種情境模型，包括使用量、不同的組織規模和類型，以及不同的作業條件。

有關每個內部部署設備的功率和產能的資訊，源自於相關廠商的公開資料表。而有關 Cloudflare 能源消耗的資訊，則根據 Cloudflare 伺服器用電總量以及不同產品之間 CPU 資源和流量分配的內部資料集編製。

最終報告 — 即將發佈！

據 Analysys Mason 團隊所說，最終報告預計將於 2023 年初發佈。在此之前，我們確實想再提一次，隨著專案的繼續進行，上文所述的初始 WAF 結果可能發生變化，假設和方法也會得到完善。無論如何，我們認為這些都是令人興奮的進展，也期待著很快和大家分享完整報告！

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