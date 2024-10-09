Christiaan Smits

Safekeeping 專案 – 使用 Zero Trust 保護世界上最易受攻擊的基礎架構

2022-12-13

對全球社群基本運作至關重要的組織因資源不足，面臨著沒完沒了的網路攻擊，不斷地威脅著人們基本的健康和安全需求。Cloudflare 的使命是幫助打造更安全的網際網路環境。自 2022 年 12 月 13 日開始，我們將免費且不限時地為這些易受攻擊的基礎架構提供企業級 Zero Trust 網路安全解決方案，從而為它們提供支援 ...