歡迎來到 Cloudflare 的 Impact Week

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在 Cloudflare 創立之初，我們制定了一項政策，即每一位新進員工都必須由我或共同創辦人 Michelle 進行面試。如今情況仍然如此，但我們現在已經有了 3,000 多名員工，並會繼續雇用優秀人才，而且因為每天的時間只有那麼多，我們不得不再招募幾位資深主管來幫忙完成這些最終通話。

起初，這些通話是為了協助小型團隊篩選新員工。但是，隨著團隊的發展，這些通話的目的已經悄然生變。現在，等到我與某人進行最後通話的時候，我們已經決定雇用他們了，因此很少是為了篩選。而我們主要是為了確保加入的每個人都與我們團隊的資深成員進行過一次積極的交談，這樣如果將來他們看到哪裡出了問題，就會毫無顧忌地向我們報告。我想正因為如此，這些通話才成為我最重要的一部分工作。

但對我而言，還有另外一個目的。我可以親自聽取大家申請工作的理由。這是一個能夠反映我們是否做對事情的晴雨表，由組織外部具有客觀判斷能力的人們進行評估。幾乎每天，我都會聽到一些相同的說法：新員工之所以希望加入 Cloudflare，最為一致的理由就是因為我們的使命以及廣泛的影響力。

我們的團隊希望，他們所做的工作能夠對我們服務的數百萬個使用者，以及受我們決策影響的數十億個下游網際網路使用者產生真正的正面影響。每當聽到我們即將雇用的人說出下面的話，我就會不由得微笑起來：「當 Cloudflare 推出一個新功能或新產品時，你們讓整個網際網路環境變得更美好了。我也希望能夠成為其中的一員。」這也是我對自己的工作永葆激情的原因。

我們「幫助打造更安全的網際網路環境」這個使命似乎是一直存在的，但它其實並非我們一開始就想好的。它是在我們組建團隊和構建產品的過程中自然產生的。如今，它已經成為 Cloudflare 的 DNA 不可或缺的一部分。我們的團隊一直對網際網路及其行善的潛力持樂觀態度，特別是在它建立於尊重安全性、隱私權、互通性和廣泛可用性等特定價值的基礎之上的情況下。

正因為如此，我們在過去幾年總是能夠輕鬆地專注於保護隱私權。我們從未向行銷人員出售過客戶資料 — 那可不像是會讓網際網路環境更安全的行為 — 因此，當需要遵守新的隱私法律時，我們不必收縮營運範圍，也無需切斷收入來源。相反，我們推出了 Universal SSL，用於廣泛地擴展網際網路加密，我們還建立了第一款面向消費者的產品 — 隱私權優先的 DNS 解析程式。

隨著今年 Impact Week 的開始，我們確實看到網際網路面臨著諸多挑戰，但我們認為，網際網路所帶來的機會將遠遠超過這些挑戰。我們看到世界上有很多國家/地區斷然拒絕了充分發揮網際網路潛力的機會，而是通過新的法律法規，頑固地堅持對網際網路的狹隘控制，只為了實現一己私利，包括在某些情況下獲取商業優勢、審查或監視等。

例如，圍繞俄羅斯入侵烏克蘭一事，我們看到俄羅斯政府發起了網路攻擊，並使用有針對性的網際網路服務中斷進一步折磨烏克蘭人民，同時迫使俄羅斯公民只能使用網際網路工具查看由俄羅斯政府控制的資訊。

然而，面對所有這些挑戰，我們看到一群迥然相異的人和公司（包括 Cloudflare），全都攜起手來幫助烏克蘭防禦這些攻擊，並竭盡所能地讓網際網路盡快恢復正常。戰爭持續了將近一年，儘管一個非常強大的國家做出了不懈的努力，但網際網路在烏克蘭仍是一股積極向上的力量，是他們傳達俄羅斯政府恐怖行動訊息的一種方式，也是俄羅斯內部持不同政見者逃避審查掌控企圖的一個工具。當俄羅斯在今年早些時候親自制裁我的時候，我將其視為我們正義之舉的榮譽徽章。

與此同時，網際網路的光明前景不斷地帶來更多的機會，特別是在那些仍處於發展中的國家和地區。如果在這些國家和地區提升可靠且安全的網際網路存取，教育、醫療保健和商業就會實現人類幾十年來不斷努力追求的發展和進步。

最近我們看到，在伊朗，有一些人因為尋求動搖專制政府的控制而受到壓制，網際網路仍然是解放他們的主要工具。這就導致美國政府採取了有點不同尋常的舉措，針對伊朗放鬆了部分制裁，以便讓 Cloudflare 這樣的公司獲得更大的自由，從而確保伊朗的普通民眾能夠存取網際網路來支援自己的事業發展。

儘管戰爭、壓迫和錯誤資訊等問題像人類本身一樣古老，但網際網路能夠以獨具新意的方式，將以前因距離、鎮壓或資源而無法找到彼此並相互交流的邊緣化人群聚集在一起。為了確保網際網路履行這一部分承諾，Galileo 專案今年舉行了 8 週年慶祝活動，並繼續支援各種團體來團結生活在印度的貧困女孩、尼羅河谷中的 LGBTQIA+ 社群、在私人環境中需要醫療服務的難民。總之，透過 Galileo 專案，我們可向 100 多個國家/地區的 2,100 多個組織免費提供 Cloudflare 的服務。這是最令我為之自豪的工作。

在本次 Impact Week 期間，我們將講述一些其他故事，介紹網際網路（具體來說就是 Cloudflare）如何為改進世界提供一個令人期待的機會。而這包括整個世界，尤其是網際網路已經做好了準備，要進一步彌補網際網路自創立以來為發展中國家/地區提供的服務中存在的差距。

我們會描述 Cloudflare 如何專注於透過排放發揮自己的影響力，以及我們運用至產品和作業的經驗教訓，以確保我們是地球資源的負責人。我們會審查我們的工作方式，以確保從網際網路中獲益所需的必要資源，不僅限於那些擁有大量預算和資源來購買最佳工具的大型公司。

從個人和小型企業，到非營利機構和其他社群組織，我們希望確保網路安全和可靠性的成本不會排斥那些準備從網際網路獲取最多利益的人們。特別是今年，我們專注於確保敏感性團體，包括當地政府和關鍵基礎架構，從所有組織都越來越需要的全新 Zero Trust 工具中獲益。

在本週結束時，我們將發佈年度影響力報告，全面回顧我們處理這些問題的方法，特別是在永續發展層面，從而確保網際網路仍然是一個廣泛可用且堅持原則的地方。

作為一間公司，我們為能夠秉持核心原則行事而感到驕傲。儘管我們很多員工每日醒來都要掃描網際網路，以尋找必須解決的最新網路攻擊，或網際網路上要釋放的最新壅塞，但因為網際網路始終承諾要為數十億人們打造更美好的生活，我們充滿了活力和幹勁。在本次 Impact Week 期間，我們會每天專注於講述這些故事，並與您分享我們齊聚於此的原因。希望您像我們一樣充滿期待。