遭受 2,050 萬次 DDoS 攻擊，較去年同比增長 358%：Cloudflare 2025 年第一季度 DDoS 威脅報告
2025-04-27
DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。...繼續閱讀 »
2025-04-27
DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。...繼續閱讀 »
2023-08-21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2022年1月10日
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...
2021年11月04日
2021 年第三季度期間的 DDoS 攻擊者非常活躍。在世界各地，Cloudflare 觀察並緩解了創紀錄的 HTTP DDoS 攻擊，TB 級網路層攻擊，歷來最大規模的機器人網路之一（Meris），還有最近針對 VoIP 服務提供者及其網路基礎結構的勒索 DDoS 攻擊。...
2021年10月01日
過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。...
2021年7月20日
最近幾周發生了大規模的勒索軟體和勒索型分散式拒絕服務攻擊（DDoS）活動，干擾了世界各地關鍵基礎結構的多個方面，包括最大的石油管道系統運營商之一，以及世界最大肉類加工公司之一。本季度早些時候，比利時 200 多個組織，包括政府、國會網站和其他服務，也遭到了 DDoS 攻擊。...
2021年1月22日
2020 年第四季的 DDoS 攻擊趨勢在許多方面一反常態。2020 年，Cloudflare 首次觀察到大型 DDoS 攻擊數量有所增加。具體而言，超過 500Mbps 和 50K pps 的攻擊數量大幅上升。...
2020年11月18日
DDoS 攻擊在頻率和複雜度上愈演愈烈。自第二季比第一季翻了一倍後，第三季觀察到的網路層攻擊總數再次翻倍，達到了第一季 COVID 疫情前水準的 4 倍。Cloudflare 還觀察到，實施攻擊的手段數量也達到歷史新高。...