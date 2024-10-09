DDoS 攻擊正在激增。2025 年第一季，Cloudflare 封鎖了超過 2,000 萬次攻擊（較去年同比增長 358%），以及破紀錄的攻擊流量分別為 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps。 ...

歡迎閱讀第 18 版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。這些報告每季發布一次，提供對 Cloudflare 網路中觀察到的 DDoS 威脅情勢的深入分析。本版重點關注 2024 年第二季。 ...

到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南 ...

歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。 ...

歡迎閱讀我們 2022 年的第一份 DDoS 報告，迄今為止我們已共發佈九份。本報告包括 2022 年 1 月至 3 月期間全球 Cloudflare 網路的應用程式層和網路層部分的全新資料點和見解 ...