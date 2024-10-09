免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：

勒索攻擊

更多貼文

2021年7月20日

2021 年第二季 DDoS 攻擊趨勢

最近幾周發生了大規模的勒索軟體和勒索型分散式拒絕服務攻擊（DDoS）活動，干擾了世界各地關鍵基礎結構的多個方面，包括最大的石油管道系統運營商之一，以及世界最大肉類加工公司之一。本季度早些時候，比利時 200 多個組織，包括政府、國會網站和其他服務，也遭到了 DDoS 攻擊。...

DDoS
趨勢
安全性
Radar
Fancy Bear