Cloudflare Radar (TW)

2023 年第四季網際網路中斷總結
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2024/01/22
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...
2023/12/14
在過去的十年中，用戶端的 IPv6 採用率從不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具體取決於報告方），但還有等式的另一端：伺服器端...
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...
2023/10/26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023年10月25日 下午1:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第三季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年9月26日 下午1:00
Cloudflare Radar 將發佈有關國家/地區和自發系統 (AS) 的異常流量事件。這些事件與上面提到的事件相同，它們觸發了我們用於驗證和確認中斷的內部工作流程...
2023年9月26日 下午1:00
現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知...
2023年8月31日 下午4:33
在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢...
2023年8月21日 上午7:14
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2023年7月28日 上午3:18
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第二季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年7月18日 下午1:00
2023 年第二季，DDoS 攻擊的複雜性前所未有地升級。親俄駭客組織 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 聯合起來，對西方網站發起了攻擊...
2023年4月12日 下午1:00
在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第一季度觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組...
2023年4月11日 下午1:00
威脅執行者以一記重擊拉開了 2023 年的序幕。今年年初的一大特點是，針對西方目標的一系列駭客活動以及破紀錄的超流量攻擊...
2023年3月14日 下午1:00
我們在一年前發佈了第一份應用程式安全性報告。2023 年的 Security Week，我們將提供有關已緩解流量、傀儡程式與 API 流量，以及帳戶盜用攻擊等方面的更新深入解析與趨勢...