Cloudflare Radar (TW)

在這篇文章中，我們回顧了 Cloudflare 在 2023 年第四季觀察到的精選網際網路中斷，由 Cloudflare Radar 和其他內部 Cloudflare 工具的流量圖提供支援，並按相關原因或常見地理位置分組 ...

歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧 ...

在過去的十年中，用戶端的 IPv6 採用率從不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具體取決於報告方），但還有等式的另一端：伺服器端 ...

2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧 ...

在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢 ...