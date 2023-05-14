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作为开发人员，这是一个非常令人兴奋的时刻。

我们所依赖的框架、库和开发工具不断升级更新，使我们能够更高效地构建应用。此外，我们还使用像 ChatGPT 和 GitHub Copilot 这样的 AI 工具，让我们发布代码的速度超出很多人的想象。这一切意味着我们可以减少花在重复性代码和设置上的时间，用很多时间编写让应用独特出众的代码上。

如今，我们不仅拥有以全新方式取得成功的工具，还从周围正在发生的事情中获得灵感。感觉 AI 每天都在进步，改变着我们所能构建的。在我们作为开发人员聚集的各种场合，例如聚会、大会、聊天室及其他地方，我们互相促进并拓展我们对各种可能性的想法。

鉴于全球开发人员社区洋溢着如此强烈的兴奋之情，我们认为这是 Cloudflare 举办 Developer Week 的最佳时机。

专注于开发人员体验

对于 Cloudflare 任何一个 Innovation Week，重头戏都是推出新产品。今年也不例外，接下来的七天里，我们将发布一系列新产品，迫不及待要给大家体验。但我们知道，对开发人员来说，有时看到已经使用的工具升级其开发体验，比获得新产品更令人兴奋。因此，在这个 Developer Week 期间，我们特别专注于解决你们呼声最高的功能和修复，使开发体验更加无缝。

要使开发体验更加无缝、流畅，其中一项工作就是确保所有开发人员都能够将已经熟悉和喜爱的技术带到 Cloudflare 上。谈到在 Cloudflare 上部署 JAMstack 应用程序， 开发人员都重点向我们提到这一点。如果您正在使用前端框架并构建 JAMstack 应用程序，我们将在本周推出令人兴奋的产品，敬请期待。

一个诞生于 AI 时代的平台

我们希望开发人员能够在 Cloudflare 上构建他们为之兴奋的任何东西。目前让我们很多人感到兴奋的一样东西就是 AI 应用程序。AI 从一开始就是 Cloudflare 基础的一部分。我们是一家诞生于 AI 时代的公司。我们的使命是帮助构建更美好的互联网，其中一个核心部分就是使用机器学习来帮助保护您的应用程序。

本周，我们希望提供围绕 AI 和机器学习开发的工具和智慧来为您赋能。我们还将展示如何将您的一些最爱的全新 AI 开发工具与 Cloudflare 一起使用。我们将发布示例代码、教程、提示和最佳实践。这些智慧将不仅仅来自我们，我们还将分享那些在我们平台上构建的客户的故事，让您有机会从激励我们的公司身上学习。

我为什么加入 Cloudflare

对我来说，这是一个特别的 Developer Week，因为这是我在 Cloudflare 的第一个 Developer Week。我在一个多月前加入了 Cloudflare，成为开发人员关系和社区团队的负责人。

当得知即将加入 Cloudflare 时，我给一位最亲密的朋友和导师打电话，分享了这个消息。他立刻说道：“你打算做什么？开发人员已经都在使用Cloudflare了。无论项目大小，我总是使用 Cloudflare。这是我部署之前设置的最后一样东西。”他提供了一个最好不过的背景，以便我分享为何对加入 Cloudflare 以及本周期间将向您展示的主题感到兴奋。

许多开发人员都知道我们是 CDN 服务提供商，是你们为项目设置的最后一批基础设施之一。自 2017 年推出 Cloudflare Workers 以来，我们一直发布各种工具为您赋能，不仅在开发过程的最后阶段，还包括从您开始构建新项目那一刻开始。我自己，以及我的团队，将帮助您发现我们的全部开发人员工具并利用它们取得成功。从您开始构建的那一刻起，到您进入生产阶段，以及当您将应用程序扩展到全球数百万用户时，我们都会一直在您身边。

无论您是已经在 Cloudflare 上构建的一百多万开发人员之一，还是在本次 Developer Week 才第一次开始使用我们，我都迫不及待地要与您见面。

欢迎来到 Developer Week 2023

我们怀着兴奋之情启动了另一个 Developer Week。本周内，我们将介绍即将发布的新工具，并分享其中很多工具是如何构建的。我们将向您展示如何使用它们，并分享那些今天正在使用我们开发人员平台的客户的故事。我们希望您通过 Discord、 Cloudflare TV、community.cloudflare.com 或社交媒体上参与讨论。