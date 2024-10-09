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Community

Jengo Saga项目：Cloudflare如何对抗专利流氓——并最终获胜！

2019-11-04

政策与法律JengoCommunity

还记得2016年吗？《精灵宝可梦Go》风靡一时，我们失去了传奇歌手普林斯，在英国和美国都出现了令人惊讶的选举结果。早在2016年，Blackbird Technologies（下简称黑鸟）在专利诉讼领域就已臭名昭著。它是一家小型律师事务所，是十大最活跃的专利流氓之一，在一年内对50多个不同的被告提起了诉讼。...

终止对8Chan的服务

2019-08-05

Freedom of Speech政策与法律Community

发生在德克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州代顿市的大规模枪击案是可怕的悲剧。在埃尔帕索枪击案中，恐怖分子嫌疑人似乎受到了名为8Chan的论坛网站的启发。根据我们所看到的证据，在他开始对埃尔帕索沃尔玛发动恐怖袭击并导致20人死亡之前，他在该网站上发布了一段视频。...