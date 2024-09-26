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今天，我们隆重宣布为初创公司提供高达 25 万美元的积分，可在 Cloudflare 开发人员平台 上使用。这个新的积分系统将让您清楚地看到，在 25 万美元的积分用完或一年后（以先到者为准）的使用量和相关费用，为可预测的未来做好计划。

请在 此处 查看 Startup Program 的资格标准并申请。

积分可用于所有开发人员平台产品以及 Argo 和 Cache Reserve 。此外，我们还为参与者提供多达三个 企业级域 ，其中包括 CDN、 DDoS、 DNS、 WAF、 Zero Trust 以及参与者可以为他们的网站启用的其他 安全和性能产品。

您可以将积分用于 Cloudflare 开发人员平台产品，包括下表中列出的产品。

注意： Cloudflare Startup Program 的积分仅适用于 Cloudflare 产品，此表列出了市场上的类似产品。

Cloudflare 提供的速度和性能

我们知道，创始人在创立自己的企业时需要一切能获得的帮助。除了开发人员平台外，您还可以通过 Startup Program 使用我们的速度和性能产品。能否让客户在 几毫秒 内访问您的网站或应用中所需的位置，决定了一笔销售成功与否。您可以在 这里 测试速度，并在 这里 了解如何使用 Images 、 Argo 和 Early Hints 等解决方案优化您的速度和性能。

Cloudflare 提供的安全性

以上还不是全部：除了开发人员平台产品和速度工具之外，您还可以通过 Startup Program 使用 Cloudflare 的众多安全功能。其中包括 Web 应用防火墙 ( WAF )、 DDoS 警报 、捆绑 保护计划 等。Startup Program 还包括 Zero Trust 解决方案。了解其他公司如何通过 Cloudflare Zero Trust 保护他们的技术和工具。

如需更多灵感，请查看我们的 Built with Cloudflare 网站 ，其中重点介绍了其他初创公司正在构建的产品。

资格标准参见 此处 ，包括：

构建基于软件的产品或服务的公司

过去 5 年内（2019-2024 年）成立

拥有 5 万- 500 万美元资金 请注意，对于尚未筹集到至少 5 万美元的初创公司，可能还有其他获得更低积分额度的机会。如果您尚未筹集到 5 万美元，但对Cloudflare初创企业计划感兴趣，请使用促销代码“BOOTSTRAPPED”进行申请

拥有 LinkedIn 档案、有效网站和电子邮件地址

加分标准：属于一个认可的创业加速器项目

我们很期待看到您将构建的成果。请 与我们分享您计划开展的项目 ，以便我们尽可能地为您提供帮助。如果您正在积极使用 Cloudflare 的开发人员平台，我们希望能进一步了解您的正在构建的项目，并在我们的 Built with Cloudflare 网站 上分享。

您是一家寻求额外支持、资源或资金的初创公司吗？欢迎申请我们的 ﻿﻿ Workers Launchpad Program ﻿﻿！该计划将持续几个月，除了 Startup Program 外，参与者还可以参加实践培训营、解决方案架构师咨询、风险投资引介，以及在演示日上展示自己的机会。

为什么 Cloudflare 支持创始人和初创公司？

创始人和开发者面临的挑战已经够多了，不应该还要担心在创业初期测试技术和开始构建所产生的高昂费用。世界触手可及，您应该能够自由自在地尽情构建和创造。将资金投资于创新，而非支持创新的基础设施和技术。

Startup Program 深刻理解创始人的这种经历，因为其团队是就是由前创始人组成的。 Cloudflare 致力于推动这样的计划，旨在支持正在打造下一个重大项目的创始人。提供高达 25 万美元的积分，大家将能够更好地利用我们提供的东西：一种减少摩擦、节省资金，并在数小时而不是数天内启动应用的开发人员体验。

我们希望支持来自世界各地的创始人。

大胆地继续构建吧！关注 @CloudflareDev 并加入我们的 开发人员 Discord 服务器。