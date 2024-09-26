今天，我们隆重宣布为初创公司提供高达 25 万美元的积分，可在 Cloudflare 开发人员平台上使用。这个新的积分系统将让您清楚地看到，在 25 万美元的积分用完或一年后（以先到者为准）的使用量和相关费用，为可预测的未来做好计划。
请在此处查看 Startup Program 的资格标准并申请。
积分可用于所有开发人员平台产品以及 Argo 和 Cache Reserve 。此外，我们还为参与者提供多达三个企业级域，其中包括 CDN、 DDoS、 DNS、 WAF、 Zero Trust 以及参与者可以为他们的网站启用的其他安全和性能产品。
您可以将积分用于 Cloudflare 开发人员平台产品，包括下表中列出的产品。
注意： Cloudflare Startup Program 的积分仅适用于 Cloudflare 产品，此表列出了市场上的类似产品。
我们知道，创始人在创立自己的企业时需要一切能获得的帮助。除了开发人员平台外，您还可以通过 Startup Program 使用我们的速度和性能产品。能否让客户在几毫秒内访问您的网站或应用中所需的位置，决定了一笔销售成功与否。您可以在这里测试速度，并在这里了解如何使用 Images 、 Argo 和 Early Hints 等解决方案优化您的速度和性能。
以上还不是全部：除了开发人员平台产品和速度工具之外，您还可以通过 Startup Program 使用 Cloudflare 的众多安全功能。其中包括 Web 应用防火墙 ( WAF )、 DDoS 警报 、捆绑保护计划 等。Startup Program 还包括 Zero Trust 解决方案。了解其他公司如何通过 Cloudflare Zero Trust 保护他们的技术和工具。
如需更多灵感，请查看我们的 Built with Cloudflare 网站，其中重点介绍了其他初创公司正在构建的产品。
资格标准参见此处，包括：
我们很期待看到您将构建的成果。请与我们分享您计划开展的项目，以便我们尽可能地为您提供帮助。如果您正在积极使用 Cloudflare 的开发人员平台，我们希望能进一步了解您的正在构建的项目，并在我们的 Built with Cloudflare 网站上分享。
您是一家寻求额外支持、资源或资金的初创公司吗？欢迎申请我们的 Workers Launchpad Program！该计划将持续几个月，除了 Startup Program 外，参与者还可以参加实践培训营、解决方案架构师咨询、风险投资引介，以及在演示日上展示自己的机会。
为什么 Cloudflare 支持创始人和初创公司？
创始人和开发者面临的挑战已经够多了，不应该还要担心在创业初期测试技术和开始构建所产生的高昂费用。世界触手可及，您应该能够自由自在地尽情构建和创造。将资金投资于创新，而非支持创新的基础设施和技术。
Startup Program 深刻理解创始人的这种经历，因为其团队是就是由前创始人组成的。 Cloudflare 致力于推动这样的计划，旨在支持正在打造下一个重大项目的创始人。提供高达 25 万美元的积分，大家将能够更好地利用我们提供的东西：一种减少摩擦、节省资金，并在数小时而不是数天内启动应用的开发人员体验。
我们希望支持来自世界各地的创始人。
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您是一家正在使用 Cloudflare 构建的初创公司吗？在此申请。