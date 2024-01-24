Cloudflare Radar (CN)

2023 年第四季度互联网中断事件概要
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...
2023/12/14
在过去的十年中，客户端的 IPv6 采用率从不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具体取决于报告方），但还有等式的另一端：服务器端...
2023/12/12
我们基于过去两年所做的类似报告，编制了 2023 年顶级互联网资产排名...
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...
2023年10月26日 13:00
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...
2023年10月25日 13:00
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第三季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023年9月26日 13:00
Cloudflare Radar 将发布有关国家/地区和自治系统 (AS) 的异常流量事件。这些事件与上面提到的事件相同，它们触发了我们用于验证和确认中断的内部工作流程...
2023年9月26日 13:00
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...
2023年8月31日 16:33
在此阅读列表中，我们将重点介绍 Radar 的一些新增内容，以及我们今年观察到并在帖子中发布的一些互联网中断和趋势...
2023年8月21日 14:15
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年7月27日 13:00
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第二季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023年7月18日 13:00
2023 年第二季度，DDoS 攻击的复杂程度发生前所未有的升级。亲俄黑客组织 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 联合起来攻击西方网站。Mitel 漏洞利用攻击激增了 532%，针对加密货币的攻击也飙升了 600%...
2023年4月12日 13:00
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第一季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023年4月11日 13:00
2023 年伊始，威胁行为者就发动了一系列重大攻击。年初出现了一系列针对西方目标的黑客活动，以及破纪录的超大容量攻击...