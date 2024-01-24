Cloudflare Radar (CN)

本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组 ...

欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾 ...

在过去的十年中，客户端的 IPv6 采用率从不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具体取决于报告方），但还有等式的另一端：服务器端 ...

我们基于过去两年所做的类似报告，编制了 2023 年顶级互联网资产排名 ...

2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾 ...