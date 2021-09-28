UN Global Compat와 함께 만드는 더 발전된 인터넷

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Cloudflare는 매년 창립기념일 주간이 되면 더 발전된 인터넷을 구축하는데 기여하겠다는 저희의 사명에 대해 설명을 드리고 있습니다. Cloudflare는 전 세계 인터넷 커뮤니티를 지원하는 새로운 표준과 제품을 발표하는 한편, DDoS Protection을 비롯한 완전한 서비스를 무료로 배포하고 있습니다. Cloudflare는 개인, 기업, 정부의 글로벌 커뮤니티가 다함께 지금의 인터넷 세계를 구축하는 과정에 저희가 어떻게 적극적으로 역할을 해야 하는지에 대해서도 고민하고 있습니다.

Cloudflare는 2020년 UN Global Compact(UNGC)에 조인국으로 가입함으로써 글로벌 커뮤니티에서 적극적인 역할을 하겠다는 의지를 공식화하는 결정을 내렸습니다. Cloudflare는 UNGC가 정한 지속가능발전목표(SDGs)를 실현하는 것이 더 나은 미래와 더 지속가능한 미래를 여는 청사진이 될 것이라는 시각에 공감합니다. Cloudflare는 저희가 UNGC의 원칙을 어떻게 전사적으로 적용하고 있고 더 나은 인터넷을 구축하는데 어떻게 기여하고 있는지를 소개하는 첫 보고서 Communication on Progress를 오늘 발표하게 된 것에 자부심을 느낍니다.

공유 가치, 경제, 인터넷

Kofi Annan UN 사무총장은 1999년 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(World Economic Forum)에서 참석한 재계 지도자들에 진지한 메시지를 하나 전했습니다. Annan 사무총장은 인권, 환경의 지속가능성, 공정한 노동 관행 등을 기본적으로 개선하는 것은 단순히 전 세계를 위해 좋은 일 이거나 경제계를 위해 좋은 일 에 그치는 것이 아니라 _자유롭고 개방화된 세계 시장의 장기적인 안정_을 기하는데 필수 조건이라고 역설했습니다.

또한 Annan 사무총장은 이 같은 기본적인 개선 작업을 소홀히 한다면 정치적으로나 경제적으로나 끔찍한 결과를 초래할 수 있다고 경고했습니다. 그는 구체적으로 정부, 비정부 기구, 기업이 자국 경제의 토대를 이루는 공통의 공유 가치를 새롭게 형성되는 세계 시장의 질서에 맞춰 나가지 못할 경우 세계 경제의 질서는 유리처럼 깨지기 쉽고 취약한 상태에서 탈피하지 못할 가능성이 있다고 지적했습니다. Annan 사무총장은 스스로를 피해자로 생각하는 사람들이 어떤 식으로 보호주의, 포퓰리즘, 민족주의, 인종적 국수주의, 광신주의, 테러리즘을 비롯해 비극과 불안을 먹고 살면서 냉전시대 이후 등장한 온갖 형태의 '주의'로부터 어떻게 착취를 당하는 대상으로 전락할 수 있는지에 대해서도 설명했습니다.

Anna 사무총장의 이 연설은 20년도 지난 얘기지만 그가 당시에 전한 메시지는 오늘날에도 이견을 달기가 어렵습니다. 실제로 Cloudflare는 인권, 환경의 지속 가능성, 공정한 노동 관행, 부패 추방이라는 과제를 해결하는 것이 세계 경제의 발전뿐 아니라 더 나은 인터넷을 구축하는데도 필수적이라는 입장입니다.

UN Global Compact

UN Global Compact(UNGC)는 전 세계 162개 국가에서 14,000여개 회원이 참여하고 있는 세계최대 규모의 지속 가능성 프로젝트입니다. UNGC가 맡은 사명은 기업의 운영과 전략이 UN의 원칙 및 가치와 보조를 맞출 수 있도록 기업들을 유도하는 일입니다.

UNGC에 참가하는 회원들은 UNGC 10대 원칙을 지키는 가운데 책임성 있게 운영을 하고, UNGC의 지속가능개발목표(SDGs)를 실현하는데 기여할 수 있는 전략적 조치를 취하며, 실행 보고서를 매년 펴내는 등 세 가지 사명에 헌신해야 합니다.

UNGC 10대 원칙

UNGC가 회원들에게 가장 먼저 요구하는 것은 인권, 환경의 지속 가능성, 노동권 보호, 부패 방지를 비롯해 UNGC 10대 원칙에 들어있는 기본적 책임에 맞게 기업들이 운영돼야 한다는 점입니다. 이 같은 원칙들은 세계 인권 선언(Universal Declaration of Human Rights), ILO 노동자 기본권 선언(ILO Fundamental Principles on the Rights at Work), 환경 및 개발에 대한 리우 선언(Rio Declaration on Environment and Development), UN 부패방지 협약(UN Convention Against Corruption) 등 일련의 관련 UN 조약들에 뿌리를 두고 있습니다.

UNGC 회원에게 요구되는 두 번째 사명은 참여 회원들이 지속가능개발목표(SDGs)를 달성하는데 협력해야 한다는 것입니다. SDGs는 193개 UN 회원국 전체가 2015년 채택한 세계 개발을 위한 긴급 행동 지침입니다. 이는 1992년의 지구정상회의(Earth Summit), 밀레니엄개발목표(Millenium Development Goals), 2015년의 UN 지속가능발전정상회의(UN Sustainable Development Summit), 파리 기후변화협정(Paris Agreement on Climate Change)을 비롯한 과거의 다양한 UN 개발 프로그램에 토대를 두고 있습니다. 17개로 구성된 SDGs에는 모두 광범위한 이행 목표와 더불어 구체적인 목표와 지표, 이행 보고서를 비롯한 여러 평가 지표가 들어 있습니다.

Cloudflare는 이 17개항의 SDGs가 모두 실현될 수 있도록 하는 과정에 참여해왔습니다. 그러나 다른 기업들의 경우와 마찬가지로 Cloudflare의 사업과 가장 연관성이 큰 SDGs에 중점을 두고 노력을 기울이면서 이와 관련한 이행보고서를 펴내는데 집중해왔습니다.

SDG 5 항목은 성 평등을 구현하고 모든 여성의 권리를 신장하는데 초점을 두고 있습니다. 이 목표는 특히 신종 코로나바이러스 사태의 여파가 일하는 여성들에게 불균형하게 영향을 미치고 있다는 점을 감안하면 중요한 의미가 있습니다. Cloudflare는 고용인구의 다양성을 확대하는 것이 중요하다는 점을 오래 전부터 인식하고 있었기 때문에 여성을 비롯해 가족을 보살피거나 양육 문제로 경력이 단절된 사람들에게 재취업의 기회를 제공하는 경력 단절자 복귀 프로그램에 협력업체로 참여해 기여하는 성과를 거둬왔습니다. 올해의 경우 Cloudflare는 공정한 급여에 관한 보고서의 발간을 시작했고 유럽연합 기본권 헌장(EU Charter)과 영국 기술인재 헌장(UK Tech Talent Charter)를 비롯한 다수의 다양성 관련 헌장에도 가입했습니다. 세계 여성의 날과 관련해서는 여성계를 지원하고 여성의 권리를 신장하기 위해 마련한 다양한 형태의 행사와 프로그램을 한달 동안 진행하기도 했습니다.

Cloudflare는 아울러 Project Galileo를 통해 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 비롯한 여러 온라인 위협에 여성들이 대처할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 기업 등에 무료로 서비스를 제공함으로써 성 평등이라는 목표의 달성을 앞당기는 일에 협력하고 있습니다. Cloudflare는 Project Galileo를 통해 소말리아 여성 언론인의 권리 신장을 위해 활동하는 WIMISOM(Women in Media Initiative Somalia)을 비롯한 단체들과 협력하는 한편, 여성과 어린이에 대한 폭력을 종식시키기 위한 캠페인의 선두주자로 활동해왔다는 점에서도 자부심을 느끼고 있습니다.

SDG 13 항목은 기후 변화와 그에 따른 여파에 대처하기 위한 긴급 행동을 실천하는데 초점을 두고 있습니다. Cloudflare는 항상 효율성을 중심에 놓고 활동해왔지만 지구 변화가 환경에 미치는 영향을 줄이는 동시에 인터넷이 전반적으로 좀 더 친환경적이 되도록 하는데 기여하고 있습니다. Cloudflare는 온실 가스 배출을 줄이기 위해 전체 네트워크의 가동에 필요한 전력을 100% 재생 에너지로 전환하겠다고 약속해왔고 실제로 2020년 그 약속을 달성했습니다. Cloudflare는 또한 네트워크 구동과 관련해 그동안 발생해온 온실 가스를 2025년까지 전부 사라지게 하거나 줄이는 일에 협력하고 있습니다.

아울러 Cloudflare는 고객들이 기후 변화 목표와 온실 가스 배출 목표를 자체적으로 달성할 수 있도록 지원하는 신제품을 올 초에 발표했습니다. 예를 들어 Cloudflare는 컴퓨팅 업무 부하를 Cloudflare 에지 네트워크의 위치로 돌리는데 이를 통해 기후 변화에 좀 더 제대로 대처하고 고객들에게는 개별적인 탄소 배출 발자국에 대한 실시간 정보를 제공하는 한편으로 개발자들에게는 100% 재생 에너지로 운영되는 인프라 위에 웹 페이지를 구축할 수 있는 옵션을 제공합니다.

앞으로 남은 길

Annan UN 사무총장은 결국 UNGC 탄생의 단초가 된 다보스 포럼 연설을 통해 초국적 기업의 확산으로 민간 기업들이 인류의 발전하는데도 기여할 수 있는 전에 없는 기회가 마련됐다고 밝혔습니다. Cloudflare는 창립기념일 주간을 맞으면서 더 나은 인터넷 시대를 만들어가는 과정에서 Cloudflare가 기여할 수 있는 모든 방법에 대해 설명드릴 수 있었던 것에 자긍심을 느낍니다. 늘 그래왔지만 이제 시작일 뿐이라는 생각입니다.