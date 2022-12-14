독립적인 보고서 결과: Cloudflare로 이전하면 탄소 발자국이 줄어듭니다

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Cloudflare는 지난 해, 인터넷이 환경에 미치는 영향을 줄이려는 목표로 시작한 것은 아니지만 이 목표가 이미 변하고 있다고 설명했습니다.Cloudflare의 핵심 임무는 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것이며, 더 나은 인터넷에는 분명히 지속 가능성이 있어야 합니다.

Cloudflare는 네트워크 하드웨어의 모든 구성 요소, 작성하는 모든 소프트웨어, 지원하는 모든 인터넷 프로토콜의 효율성을 지속적으로 추구하고 있습니다. 이와 더불어, Cloudflare가 제공하는 기능과 같은 네트워크 보안, 성능, 안정성 기능을 온프레미스 솔루션에서 클라우드로 이전할 경우 지속 가능성에 어떤 영향을 미치는지 인터넷 아키텍처 측면에서 이해하려고 합니다.

이 목적을 위해 올해 초에는 컨설팅 회사인 Analysys Mason에 연구를 의뢰하여 Cloudflare에서 제공하는 방화벽, WAF, SD-WAN, DDoS 방어, 콘텐츠 서버, 기타 기능의 네트워크 기능의 탄소 효율성을 유사한 온프레미스 솔루션과 비교해 상대적으로 평가했습니다.

전체 보고서는 내년에 확인하실 수 있지만, 초기 조사 결과에 따라 다음과 같은 내용을 공유해 드릴 수 있어 기쁩니다.

Cloudflare 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)은 "낮은 규모~중간 규모 트래픽 수요에서 온프레미스 장비보다 탄소 배출량이 최대 90% 가량 적게 발생됩니다".

물론 Cloudflare는 이러한 초기 조사 결과에서 보이는 가능성이 기대됩니다. 초기 결과가 시사하는 것처럼 Cloudflare로 전환하면 인프라의 탄소 발자국을 줄이는 데 어떤 방식으로 도움이 되는지 알려주는 전체 보고서를 기대하고 있습니다. 하지만 Cloudflare에서 만들어낸 대부분의 결과처럼, 단지 시작에 불과할 거라 생각합니다.

인터넷 에너지/배출 문제 해결

인터넷은 원자재 추출, 데이터센터에서의 물 소비, 재활용, 전자 폐기물 등 여러 환경적 영향을 해결해야 합니다. 하지만, 그 중에서도 에너지와 배출이 제일 긴급한 사항입니다.

UN에 따르면, 에너지 발전은 온실 가스 배출에 가장 크게 기여하며 전 세계 배출량의 약 35%를 차지합니다. 전 세계에 위치한 서버, 라우터, 스위치, 데이터 센터, 인터넷 익스체인지를 실행하는 데 필요한 모든 전력을 고려해보면, 전체 탄소 배출량의 2%(연간 약 10억 미터톤)가 인터넷에서 기인한다는 Boston Consulting Group의 조사 결과는 놀라운 일이 아닙니다.

개념적으로, 에너지 소비로 인한 배출량을 줄이는 것은 비교적 간단합니다. 무배출 에너지 자원으로 전환하고, 전환 속도를 높이기 위해 보다 효율적으로 에너지를 사용하면 됩니다. 하지만 이러한 개념을 글로벌 인터넷과 같이 지리적으로 분산된 개별 네트워크와 시스템에 실제로 적용하려면 쉽지 않습니다.

개별 네트워크 하드웨어(Cloudflare의 보다 효율적인 Arm CPU배포)의 효율성과 하이퍼스케일 데이터 센터의 전력 사용량 효율성(PUE) 개선 방안과 관련하여 현재까지 많은 주장이 있었습니다. 하지만 Cloudflare는 인터넷 자체의 기본 아키텍처뿐만 아니라 네트워크 스택의 모든 계층에서도 효율성을 크게 개선해야 한다고 생각합니다. 이 연구는 아직 많이 다뤄지지 않은 영역을 살펴볼 첫 번째 단계라고 생각합니다.

연구는 어떻게 수행되나요?

최종 보고서가 아직 작성되고 있으므로, 발행 이후 연구 방법론에 대한 자세한 정보를 알 수 있습니다. 지금까지 알고 있는 내용은 다음과 같습니다.

Cloudflare에서 제공하는 기능과 같은 엔터프라이즈 네트워크 기능을 클라우드로 이전하면서 상대적으로 절감되는 탄소 배출량을 추정하기 위해, Analysys Mason 팀은 다양한 엔터프라이즈 네트워크 기능을 평가하고 있습니다. 이러한 기능으로는 방화벽, WAF, SD-WAN, DDoS 방어, 콘텐츠 서버가 있습니다. 팀에서는 각 기능별로 사용량, 여러 가지 크기와 유형의 조직, 여러 운영 조건 등 다양한 시나리오를 모델링합니다.

각 온프레미스 장비의 전력과 용량 관련 정보는 관련 벤더의 공개 데이터 시트를 통해 확인합니다. Cloudflare의 에너지 소비에 대한 정보는 Cloudflare 서버의 총 전력 사용량, 여러 제품 사이에서 CPU 리소스와 트래픽을 할당하는 내부 데이터 세트를 통해 수집합니다.

최종 보고서가 곧 완료됩니다!

Analysys Mason 팀에 따르면 2023년 초에 최종 보고서가 나올 것으로 예상됩니다. 최종 보고서가 나오기 전까지 프로젝트가 진행되는 동안 위에서 설명한 최초 WAF 결과가 변경될 수 있으며, 가정과 방법론이 개선될 수 있다는 점을 다시 말씀드리고 싶습니다. 그래도 흥미로운 진전 사항이니, 얼른 전체 보고서를 공유할 수 있기를 바랍니다!

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