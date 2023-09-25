Cloudflare로 전환하면 네트워크 탄소 배출량을 최대 96%까지 감축할 수 있습니다(그리고 SBTi)

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창립 이래 Cloudflare에서는 고객이 레거시 하드웨어 기능을 클라우드로 마이그레이션하여 비용을 절감하고, 보안을 강화하며, 성능과 안정성을 향상하도록 지원해 왔습니다. 최근에는 이러한 전환을 하면 자사 운영으로 환경에 미치는 영향도 개선되는지에 대한 고객의 문의가 이어지고 있습니다.

이번 주에 발표된 독립 보고서에 따르면 기업 네트워크 서비스를 온프레미스 장치에서 Cloudflare 서비스로 전환하면 현재 네트워크 공간에 따라 관련 탄소 배출량이 최대 96%까지 줄어들 수 있습니다. 이러한 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다. 이러한 이점의 대부분은 서비스 통합에서 비롯됩니다. 서비스를 통합함에 따라 여러 네트워크 기능을 제공하는 서버의 활용도가 높아져 탄소 효율성이 개선되기 때문입니다.

우리의 노력은 여기에서 멈추지 않습니다. Cloudflare에서는 또한 운영, 시설, 공급망 전반에 걸쳐 배출량을 지속해서 줄이기 위해 과학 기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)를 통해 탄소 감축 목표를 설정하겠다고 신청했음을 발표하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

기록상 가장 더웠던 여름을 마무리하는 요즘, 탄소 발자국을 이해하고 줄이는 데 우리 모두가 할 수 있는 역할이 있다는 것이 분명해졌습니다. 네트워크 혁신 여정에서 Cloudflare와 파트너 관계를 맺는 것은 그 역할을 쉽게 시작할 수 있는 방법입니다. 지금 바로 시작하세요!

기존 네트워킹 및 보안과 클라우드 기반 네트워킹 및 보안의 비교

과거의 기업 네트워크에서는 전용 회로와 특화된 하드웨어에 의존하여 인프라를 연결하고 보호했습니다. 기업에서는 물리적으로 주요 사무실 위치 내 또는 가까운 데이터 센터에 있는 공간을 구축하거나 임대하여 이러한 데이터 센터의 서버에서 비즈니스 애플리케이션을 호스팅했습니다. 사무실의 직원들은 근거리 통신망(LAN)을 통하거나 지점의 사설 광역 네트워크(WAN) 링크를 통해 이러한 애플리케이션에 연결했습니다. 방화벽, 침입 감지 시스템, DDoS 완화 장비, VPN 집선 장치 등 각 데이터센터의 보안 하드웨어 스택은 들어오고 나가는 모든 트래픽에 대한 보안을 강화했습니다.

이 아키텍처 모델은 애플리케이션이 클라우드로 전환되고 사용자가 사무실을 떠나며 기업 네트워크 연결 및 보안에 대한 새로운 접근 방식이 필요해지면서 무너졌습니다. SASE 프레임워크에 부합하는 Cloudflare의 모델에 따라 네트워크 및 보안 기능은 온프레미스 하드웨어에서 우리의 분산된 전역 네트워크로 전환됩니다.

기존 네트워킹 및 보안 아키텍처와 클라우드 기반 네트워킹 및 보안 아키텍처의 비교

이 접근 방식을 이용하면 사용자가 있는 곳에서 가까운 곳에 정책이 적용되어 성능이 개선되고, 제로 트러스트 원칙에 따라 보안이 강화되며, 기능이 보다 효율적으로 제공되므로 비용이 절감됩니다. 이제 조직을 연결하고 보호하는 데 필요한 서비스의 총 전력 소모량이 크게 줄어들어 탄소 배출량이 감소한다는 사실을 보고하게 되어 기쁩니다.

클라우드 마이그레이션 및 통합을 통한 탄소 배출량 감축

Analysys Mason에서 이번 주에 발표한 독립 연구에서는 네트워킹 및 보안 기능을 클라우드로 전환하고 특히 통합 플랫폼에서 서비스를 통합하면 조직의 네트워크, 보안, IT 운영의 지속 가능성이 직접적으로 개선되는 방법에 대해 간략하게 설명합니다. 전체 연구 결과는 여기에서 확인할 수 있지만, 여기에서는 몇 가지 핵심 사항을 간추렸습니다.

이 연구에서는 Enterprise 데이터 센터 또는 IT 클로짓에 배포된 일반적인 하드웨어 스택과 관련 에너지 소비량을 Cloudflare의 전역 네트워크에서 제공하는 유사한 기능의 에너지 소비량과 비교했습니다. 비교에 사용된 스택에는 네트워크 방화벽 및 WAF, DDoS 완화, 부하 분산, WAN 최적화, SD-WAN이 포함되었습니다. 연구원들은 용량이 다른 장치의 평균 전력 소비량을 분석한 결과, 용량이 큰 장치일수록 점점 더 많은 에너지를 소비한다는 사실을 발견했습니다.

다양한 트래픽 용량을 가진 대표적인 네트워킹 및 보안 하드웨어 장치의 전력 소모량

이 연구에서는 특화된 하드웨어가 특정 기능을 수행하는 데 소비되는 전력 와트당 더 효율적이라는 점에 주목했습니다. 즉, 침입 감지에 최적화된 장치는 여러 다른 워크로드를 호스팅하도록 설계된 일반 서버보다 처리되는 요청당 더 적은 전력으로 침입 감지 기능을 수행할 수 있습니다. 이는 아래 그래프에서 '클라우드 처리 효율성의 영향'이라고 표시된 막대에서 확인할 수 있습니다.

그러나 이러한 이점은 특화된 하드웨어 장치가 용량에 가깝게 지속해서 활용되는 경우에만 해당되며, 기업 환경에서 대부분의 장치는 그렇게 활용되지 않습니다. 네트워크, 보안, IT 팀에서는 트래픽 급증이나 피크에 원활하게 대처하기 위해 대부분의 시간 동안 필요한 용량보다 더 큰 용량의 장치를 의도적으로 프로비저닝합니다.

예를 들어, 보안 엔지니어는 기존에는 최대 10Gbps 규모의 공격이 들어올 경우를 대비해 해당 트래픽을 처리할 수 있는 DDoS 방어 장치를 지정했을 수 있지만, 대부분의 경우 해당 장치에서는 이보다 훨씬 적은 트래픽(수십 또는 수백Mbps에 불과)을 처리하고 있습니다. 즉, 다른 종류의 프로세스를 실행하는 일반 장치에서 이러한 기능을 실행하는 것이 실제로 훨씬 더 효율적이며, 따라서 더 높은 기본 사용률로 작동하여 동일한 전력으로 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 이러한 이점은 다음 그래프의 "클라우드 활용률 향상" 막대에 나와있습니다.

또한 기존 기업 인프라 대비 클라우드 워크로드에 최적화된 데이터 센터의 전력 사용 효율성(PUE) 및 탄소 집약도 개선과 같이 클라우드 아키텍처의 다른 측면에서도 약간의 효율성 개선이 있습니다. 이는 아래 그래프의 오른쪽에 나와있습니다.

분석에 따르면 클라우드의 처리 효율성은 특수 온프레미스 장비보다 낮지만_,_ 공유 클라우드 서비스를 통한 활용도 향상과 예상 PUE 및 탄소 집약도를 결합하면 대규모 기업의 경우 잠재적으로 86%의 배출량 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

연구원들은 소규모에서 대규모의 트래픽 양과 복잡성에 이르기까지 다양한 기업 IT 환경 사례를 비교하였습니다. 그 결과, 이러한 요소가 분석 대상 네트워크에 따라 전체 탄소 배출량을 78~96%까지 줄이는 데 기여한다는 사실을 발견했습니다.

이 연구에서 가장 고무적인 부분 중 하나는 Cloudflare의 재생 에너지 또는 상쇄 구매를 조사 결과에 포함하지 않았다는 점입니다. 많은 연구에서 다양한 애플리케이션과 컴퓨팅 기능을 온프레미스 하드웨어에서 클라우드로 마이그레이션하면 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있다는 결론을 내렸습니다. 그러나 이들 연구는 부분적으로 재생 에너지 또는 탄소 상쇄와 같은 탄소 회계상의 이점에 의존하여 이러한 절감 효과를 입증했습니다.

또한 Cloudflare에서는 100% 재생 에너지로 운영하며, 연간 배출량 발자국을 고려한 고품질 상쇄를 구매합니다. 이는 Cloudflare로 전환할 경우 잠재적으로 절감할 수 있는 배출량이 보고된 것보다 훨씬 더 많을 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

전반적으로, Cloudflare의 서비스로 통합하고 마이그레이션하며 레거시 하드웨어를 폐기하면 에너지 소비와 배출을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 그 과정에서 폐기되는 장치에 대한 지속 가능한 폐기 관행도 고려해야 합니다. Cloudflare에서는 해당 장치의 재활용까지도 도와드립니다!

Cloudflare에서는 과학 기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)에 참여합니다

우리는 Cloudflare에서 인터넷이 탄소 배출 제로라는 미래를 향해 나아가는 데 일조하고 있다는 사실이 정말 자랑스럽습니다. 하지만 우리는 더 많은 일을 할 수 있다는 것을 알고 있습니다.

Cloudflare가 SBTi에 가입하고 시설, 운영, 공급망 전반에 걸쳐 과학에 기반한 탄소 감축목표를 설정하겠다고 신청했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

SBTi는 세계에서 가장 야심 찬 기업 기후 행동 약속 중 하나입니다. 이를 약속한 기업에서는 탄소 상쇄를 사용하지 않고도 운영 및 공급망 전반에서 검증 가능한 배출량 감축을 달성해야 합니다. 해당 기업의 장단기 감축목표는 지구 온난화를 산업화 이전 대비 1.5도로 제한하는 파리 기후 협정의 목표와 일치해야 합니다.

승인을 받으면 Cloudflare에서는 향후 24개월 동안 SBTi와 협력하여 장단기 감축목표를 개발하고 검증하게 됩니다. 진행 상황에 대한 업데이트는 블로그와 영향력 페이지에서 계속 지켜봐 주세요.

SBTi 감축 목표에 대한 Cloudflare의 노력은 100% 재생 에너지, 2025년까지 네트워크 전력 공급과 관련된 과거 탄소 배출량 상쇄 또는 제거, 재조림 노력에 대한 지속적인 약속 등을 기반으로 합니다.

앞서 말했듯이, Cloudflare의 원래 목표는 인터넷이 환경에 미치는 영향을 줄이는 것이 아니었습니다. 하지만 지금은 바뀌었습니다.

지금 바로 Cloudflare에 가입하여 탄소 배출 제로 인터넷을 향해 나아가는 Cloudflare를 도와주세요.