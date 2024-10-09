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Christiaan Smits

Christiaan Smits

Brussels

Spent over two decades in public affairs at EU level in Brussels, across a range of sectors. Dutch, and quite straightforward, but by now hopefully international enough to be diplomatic as well ;)

Safekeeping 프로젝트 – Zero Trust로 전 세계에서 가장 취약한 인프라 보호

2022-12-13

Impact WeekProject Safekeeping (KO)정책 및 법률

글로벌 커뮤니티가 기본적으로 기능하는 데 필수적이지만 리소스가 부족한 조직은 끊임 없는 사이버 공격에 대항하고 있으며, 기본적인 건전성, 안전, 보안 필요성을 위협 받고 있습니다. Cloudflare의 핵심 임무는 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 2022년 12월 13일부...