Cloudflare Zaraz로 쉽고 명확해진 동의 관리

2023-04-18

이제 동의를 수집하고 관리하는 데도 Cloudflare Zaraz가 도움을 줄 수 있습니다. 이 새로운 도구로 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다 ...