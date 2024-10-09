Cloudflare Zaraz의 업그레이드: 정식 출시 및 새로운 가격 책정
2023-07-19
Cloudflare Zaraz가 베타 버전에서 벗어나 이제 모든 고객이 정식으로 사용할 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 Free, Paid 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있습니다. 다양한 요금제에 대해 자세히 알아보려면 대시보드를 방문하세요...계속 읽기 »
2023-07-19
Cloudflare Zaraz가 베타 버전에서 벗어나 이제 모든 고객이 정식으로 사용할 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 Free, Paid 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있습니다. 다양한 요금제에 대해 자세히 알아보려면 대시보드를 방문하세요...계속 읽기 »
2023-04-18
이제 동의를 수집하고 관리하는 데도 Cloudflare Zaraz가 도움을 줄 수 있습니다. 이 새로운 도구로 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다...
2021-12-08
Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...