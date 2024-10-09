무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

Zaraz

Cloudflare Zaraz로 쉽고 명확해진 동의 관리

2023-04-18

Zaraz개인정보 보호

이제 동의를 수집하고 관리하는 데도 Cloudflare Zaraz가 도움을 줄 수 있습니다. 이 새로운 도구로 동의 모달을 이용하여 웹 사이트에서 사용자의 동의 설정을 쉽게 수집할 수 있고, Cloudflare Zaraz를 통해 로드하는 타사 도구에 동의 정책을 적용할 수 있습니다...

Cloudflare, Zaraz 인수로 서드파티 도구의 클라우드 로딩을 실현

2021-12-08

CIO WeekZaraz인수

Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...