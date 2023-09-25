Cloudflare 사고 경고 발표

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많은 사람들이 Cloudflare에 의존하고 있습니다. Cloudflare에서는 평균 초당 4,600만 건 이상의 HTTP 요청을 처리하며, 포춘 1,000대 기업의 31%를 포함한 수백만 명의 고객이 서비스를 이용합니다. 그리고 이 수치는 계속 증가하고 있습니다.

인터넷의 운영을 돕는 영광스러운 위치에 있는 만큼, 우리는 항상 사고 발생 시 투명성을 매우 중요하게 생각해 왔습니다. 하지만 더 나은 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

그래서 오늘 이메일, 웹훅, PagerDuty를 통해 제공되는 Incident Alerts를 발표하게 되어 기쁩니다. 이러한 알림은 Cloudflare 대시보드에서 쉽게 액세스할 수 있으며, 알림 과부하를 방지하기 위해 사용자 정의할 수 있습니다. 무엇보다도 누구나 사용할 수 있으며, 무료 계정만 있으면 시작할 수 있습니다.

사고의 수명 주기

사고 시 적절한 투명성이 확보되지 않으면 인터넷에 의존하는 모든 사람에게 혼란이 초래되고 자원이 낭비됩니다. 인터넷 작동을 위해 다양한 주체가 함께 일하므로 진단과 문제 해결은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 공급자가 투명하고 사전 예방 차원의 알림을 통해 문제가 발생할 때마다 정확히 어디에서 문제가 발생했는지 알리는 것입니다.

Cloudflare 사고 대응

Cloudflare에서는 사고에 대한 사전 예방 차원의 투명한 알림이 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 우리는 기업 수준의 고객에게 직접 알림을 제공하고 모든 사람이 RSS 피드를 구독하거나 Cloudflare Status API를 활용할 수 있도록 하여 커뮤니케이션을 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 또한, 사고의 수명 주기 동안 사고 보고서, 업데이트, 해결 방법을 카탈로그화한 Cloudflare 상태 페이지를 업데이트하고 예정된 유지보수를 추적합니다.

하지만 모든 사람이 Status API를 사용하거나 RSS 피드를 구독하고 싶어하지는 않습니다. 이 두 가지 옵션 모두 고객이 이용하려면 약간의 인프라와 프로그램 관련 노력이 필요하며, 정기 유지보수와 같이 노이즈를 걸러내는 간단한 구성도 제공되지 않습니다. 아무것도 직접 구축하지 않으려는 사람들에게는 상태 페이지 방문이 여전히 푸시 방식이 아닌 풀 방식입니다. 고객 스스로 Cloudflare의 상태를 모니터링해야 하며, 이러한 상황에서는 적시성에 따라 큰 차이가 생길 수 있습니다.

사전 예방 차원의 커뮤니케이션 채널이 없으면 사고 발생 시 Cloudflare와 고객 간의 연결이 단절될 수 있습니다. Cloudflare에서는 최대한 빨리 상태 페이지를 업데이트하고 있지만, 푸시 알림이 없다는 것은 고객의 기대에 부응하지 못한다는 것을 의미합니다. 새로운 Cloudflare Incident Alerts는 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

간단하고 무료이며 빠른 알림

Cloudflare 사고가 서비스에 영향을 미칠 수 있는 경우, 우리는 사용자 측의 프로그램 관련 조치 없이 바로 사용자에게 선제적으로 알려드리고자 합니다. Status API 및 RSS 피드와 달리 Cloudflare Incident Alerts는 대시보드에서 몇 번의 클릭만으로 구성할 수 있으며, 영향 수준이 다른 특정 제품과 관련된 사고에 대해 이메일, PagerDuty, 웹훅 알림을 받도록 선택할 수 있습니다. Status API는 계속해서 사용할 수 있습니다.

이처럼 다양하게 세분화되어 있으므로 특정 서비스 및 심각도별로 알림을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 Cloudflare for SaaS 고객인 경우 사용자 지정 호스트 이름 활성화 지연에 대한 알림은 원하지만, Stream 대기 시간 증가에 대한 알림은 원하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 경미한 사고에 대한 알림은 받지 않고 중요한 사고에 대해서만 신경을 쓸 수 있습니다. Incident Alerts에는 선택할 수 있는 기능이 제공됩니다.

사고의 수명 주기

필요에 맞추어 사고를 필터링하는 방법

다음 범주로 사고 알림을 필터링할 수 있습니다.

Cloudflare 사이트 및 서비스: 사고가 특정 제품 또는 제품 영역에 영향을 미치는 경우 알림을 받습니다.

영향 수준: 중대한, 주요한, 경미한 사고에 대한 알림을 받습니다.

이들 범주는 상호 배타적이지 않습니다. 다음은 몇 가지 가능한 구성입니다.

모든 중대한 사고에 대해 이메일로 알려 주세요.

Cloudflare Pages에 영향을 미치는 중대한 사고 및 주요한 사고에 대해 웹훅을 통해 알려 주세요.

Stream에 영향을 미치는 모든 사고에 대해 PagerDuty를 통해 알려 주세요.

50여 가지의 다양한 알림을 대시보드를 통해 사용할 수 있으므로 필요한 알림을 맞춤 설정할 수 있습니다. 어떤 알림을 받을지뿐만 아니라 알림을 받는 방법도 사용자 지정할 수 있습니다. PagerDuty, 웹훅, 이메일이 시스템에 통합되어 있어 업무 환경에 가장 적합한 방법을 유연하게 선택할 수 있습니다. 또한, 다양한 알림을 여러 가지로 구성할 수 있어 원하는 알림만 원하는 때에 쉽게 받을 수 있습니다.

사용해 보세요

지금 바로 Cloudflare 계정에서 사고 알림을 구성할 수 있습니다. 구성 방법:

Cloudflare 대시보드 → 알림으로 이동합니다. "추가"를 선택합니다. "Incident Alerts"를 선택합니다. 알림 이름과 설명을 입력합니다. 알림을 받고자 하는 영향 수준과 구성 요소를 선택합니다. 두 필드를 비워두면 각각 모든 영향력 수준 또는 모든 구성 요소로 기본값이 설정됩니다. 알림 수신 방법을 선택합니다. PagerDuty 확인 웹훅 추가 이메일 수신자 추가 "저장"을 선택합니다. 해당 행의 오른쪽에 있는 '테스트'를 선택하여 알림을 테스트합니다.

Cloudflare의 Alert Notification 시스템에 대한 자세한 내용은 여기에서 설명서를 참조하세요.