Cloudflare Zaraz의 업그레이드: 정식 출시 및 새로운 가격 책정

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Cloudflare Zaraz가 베타 버전에서 벗어나 이제 모든 고객이 정식으로 사용할 수 있습니다. Cloudflare Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 Free, Paid 및 Enterprise 요금제에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 다른 요금제 문서를 참조하세요.

업데이트, 2023-11-10: 고객 피드백에 따라 당사에서는 방대한 사용 사례에 최선으로 부합하고자 Zaraz의 요금을 재평가할 예정입니다. 고객은 추후 공지가 있을 때까지 Zaraz를 무료로 계속 사용할 수 있습니다. Zaraz 기능 중 일부는 지금까지와 마찬가지로 유료($5/월) Workers 구독이 필요합니다.

Zaraz는 Cloudflare 개발자 플랫폼의 일환입니다

Cloudflare Zaraz는 개발자와 마케팅 담당자가 Google Analytics 4, Facebook CAPI, TikTok 등과 같은 타사 도구를 불러오는 데 사용하는 솔루션입니다. Cloudflare 고객은 자체 클라우드 환경을 설정하고 유지하거나 설치 목적으로 사이트를 추가로 변경할 필요 없이, Zaraz를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 서버 측 데이터 수집으로 쉽게 전환할 수 있습니다. Zaraz가 지원하는 서버 측 데이터 수집은 사용자의 브라우저에 수많은 JavaScript 파일을 불러오는 대신 서버 분석 보고를 간소화합니다. 이는 타사 솔루션 및 쿠키 사용에 대한 브라우저의 제한으로 인해 빠르게 증가하는 추세입니다. 이로 인해 웹 사이트 속도가 크게 빨라지고, 웹의 보안과 개인정보 보호가 강화됩니다.

Zaraz가 베타 버전으로 출시된 지 1년 반이 지났습니다. 이 기간 동안 최대한 많은 고객을 만나고, 피드백을 수집하고, 사용자의 요구 사항을 깊이 이해한 후 이를 해결하기 위해 노력해왔습니다. Cloudflare는 빠른 속도로 기능을 출시해 왔으며, 이제는 강력하고 유연하며 경쟁력 있는 제품을 완성하는 단계에 이르렀습니다. 또한 Cloudflare의 전역 네트워크에 구축되어 Zaraz의 Worker 변수와 같이 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 고유한 기능을 제공합니다. 저희는 강력하고 활기찬 Discord 커뮤니티를 육성해 왔으며, 모든 분들의 구현 및 구성을 도와드릴 준비가 되어 있는 인증된 Zaraz 개발자를 보유하고 있습니다.

개인 사이트부터 세계 최대 규모의 회사 사이트까지 현재 25,000개 이상의 웹 사이트에서 Zaraz를 실행하고 있으며, 이제 저희는 베타를 종료하고 새로운 요금제를 도입할 때가 되었다고 확신합니다. 이러한 가격 책정은 고객에게도 좋을 뿐 아니라 경쟁력이 있고 지속이 가능하다고 생각합니다. 이는 미래를 함께 만들어가는 고객에 대한 당사의 지속적인 노력의 다음 단계라고 생각합니다.

웹 애플리케이션을 구축하는 경우 분석, 마케팅 성과, 전환 최적화, A/B 테스트, 고객 경험 등을 위한 타사 도구를 구현하는 데 어느 정도의 시간을 투자했을 가능성이 높습니다. 실제로 웹 연감 보고서에 따르면, 2022년 모바일 페이지의 94%가 하나 이상의 타사 솔루션을 사용했으며, 웹 사이트 전체 요청 중 타사 요청이 45%를 차지했습니다. 타사 솔루션이 어디에나 존재한다는 것은 분명한 사실입니다. 이러한 솔루션은 웹이 진화하는 과정에서 없어서는 안 되는 부분이 되었습니다. 타사 도구는 앞으로도 계속 사용될 것이며, 이를 위해서는 효과적인 개발자 솔루션이 필요합니다. 저희는 개발자가 웹 사이트의 타사 계층을 적절히 관리할 수 있도록 Zaraz를 구축하고 있습니다.

오늘부터 Cloudflare 대시보드에서 누구나 Cloudflare Zaraz를 무료로 사용할 수 있으며, 유료 버전은 Workers Paid 요금제에 포함되어 있습니다. Free 요금제는 개인 용도로 Zaraz를 사용하고 싶어하는 개발자 대부분의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. Workers Paid 요금제 고객은 월 5달러부터 시작되는 가격으로 Zaraz를 강력하게 만드는 광범위한 기능을 즐길 수 있고, 전문 프로젝트에 Zaraz를 배포할 수 있고, 종량제 시스템을 활용할 수 있습니다. 이는 Workers Paid 요금제에 포함된 다른 모든 기능에 추가됩니다. 반면 Enterprise 요금제는 플랫폼을 최대한 활용하고자 하는 대기업의 필요를 충족합니다.

Zaraz 요금은 어떻게 책정되었나요?

Zaraz 요금은 두 가지 구성 요소인 Zaraz 로드와 기능 세트를 기반으로 합니다. 웹 페이지가 내부에 있는 Zaraz 스크립트 로드 및/또는 Pageview 트리거가 활성화되면 Zaraz 로드가 계산됩니다. 단일 페이지 애플리케이션의 경우, 각 URL 탐색은 새로운 Zaraz 로드로 계산됩니다. Zaraz 모니터링 대시보드에서 특정 기간 동안 웹 사이트가 생성한 Zaraz 로드 횟수를 보여주는 보고서를 확인할 수 있습니다. Zaraz 로드 및 기능은 청구에 다음과 같이 반영됩니다.

Free plan

Free 요금제는 계정당 월 100,000개의 Zaraz 로드로 제한되어 있습니다. 따라서 개인 웹 사이트나 사이드 프로젝트 등 개인적인 용도로 Zaraz를 사용하고 싶어하는 거의 모든 사람들은 Free 요금제로 사용할 수 있습니다. Zaraz 로드가 100,000개를 넘어가면 Zaraz는 작동을 중지합니다.

같은 논리로, Free 요금제에는 개인 용도로 Zaraz를 사용하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 여기에는 자동 삽입, Zaraz 디버거, Zaraz 트랙 및 Zaraz 웹 API 세트, 동의 관리 플랫폼(CMP), 데이터 계층 호환성 모드 등이 포함됩니다.

웹 사이트에서 Zaraz 로드를 총 100,000개 이상 생성하는 경우, 서비스 중단을 방지하기 위해 Workers Paid 요금제로 업그레이드해야 합니다. 조금 더 고급스러운 기능을 원한다면, Workers Paid로 업그레이드하여 월 5달러만 지불하면 이용할 수 있습니다.

Paid 요금제

Workers Paid 요금제에는 계정당 월 최초 200,000개의 Zaraz 로드가 무료로 포함됩니다.

무료 Zaraz 로드 할당량을 초과하면 추가 1,000개의 Zaraz 로드당 $0.50의 요금이 부과되지만, 서비스는 계속 작동합니다. (알림을 설정하여 특정 Zaraz 로드 임계값을 초과할 때 알림을 받아 사용량을 추적할 수 있습니다.)

다른 무엇보다도, Workers Paid 고객은 다음과 같은 강력한 기존 기능을 대부분 이용할 수 있습니다. Zaraz 전자 상거래, 웹 API, 사용자 지정 엔드포인트, Workers 변수, 워크플로 미리보기/게시, 개인 정보 보호 기능 등.

웹 사이트에서 수백만 개의 Zaraz 로드를 생성하는 경우 Workers Enterprise 요금제를 고려해 볼 수 있습니다. 계정에 매월 200,000개의 Zaraz 로드를 무료로 제공하는 것 외에도, Zaraz 로드 사용량과 Cloudflare의 전문 서비스에 따라 추가적으로 대량 구매 할인을 제공합니다.

Enterprise 요금제

Workers Enterprise 요금제에는 계정당 매월 최초 200,000개의 Zaraz 로드가 무료로 포함됩니다. 사용량에 따라 Cloudflare의 영업 담당자가 매력적인 할인 혜택을 제공할 수 있습니다. 여기로 연락해 주십시오. Workers Enterprise 고객은 모든 유료 엔터프라이즈 기능을 이용할 수 있습니다.

이미 Zaraz를 사용하고 있는데 어떻게 해야 하나요?

무료 베타 버전에서 Zaraz를 사용 중이었다면 2개월의 기간 동안 이번 변경 조치에 적응하고 원하는 방식을 결정할 수 있습니다. 2023년 9월 20일까지는 아무것도 변경되지 않습니다. 업데이트, 2023-11-10: 이 요금은 발효되지 않았습니다. 본 게시물 상단의 공지를 참고하세요.

그 동안 다음과 같이 처리하는 것을 권장합니다.

Zaraz 로드 사용량을 보다 명확하게 파악하세요. 모니터링을 방문하여 지난 몇 달 동안 얼마나 많은 Zaraz 로드를 사용했는지 확인하세요. 한 달에 100,000개 이상의 Zaraz 로드를 생성하는 것이 걱정되신다면, 요금제 페이지를 참조하여 Workers Paid로 업그레이드하고 서비스 중단을 피하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 많은 양의 Zaraz 로드를 생성하는 경우, 영업 담당자에게 연락하여 대량 구매 할인을 받고 싶을 것입니다. 여기에 세부 정보를 남겨주시면 연락드리겠습니다. 요금제 페이지에 나열된 유료 기능 중 하나를 사용하고 있는지 확인하세요. 만약 사용하고 계신다면, 월 5달러부터 시작하는 Workers Paid 구독을 요금제 페이지에서 구매해야 합니다. 업그레이드하지 않을 경우 이 기능은 9월 20일부터 더 이상 작동하지 않습니다. * 현재 Free 요금제 사용자는 유료 기능을 이용할 수 없습니다. 하지만 Workers Paid를 구독하지 않고도 유료 기능을 사용 중이라면, 9월 20일까지는 위험 부담 없이 계속 사용할 수 있습니다. 이 날짜 이후에는 요금제를 업그레이드해야 유료 기능을 계속 사용할 수 있습니다.

저희가 도와드리겠습니다

이 중요한 전환 과정 중에 귀중한 피드백을 제공해주시고 지금의 Zaraz를 만드는 데 도움을 주신 모든 베타 사용자에게 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. Zaraz가 베타 단계를 넘어 정식 버전으로 출시되어 기쁘게 생각하며, 앞으로도 여러분의 요구에 부응하고 더 빠르고 안전한 웹 경험을 구축하는 데 도움을 드릴 수 있기를 기대합니다. 이번 변경으로 인해 조정이 필요하다는 점을 잘 알고 있으며, 최대한 원활하게 전환할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 앞으로 며칠 내에 명확한 다음 단계 및 필요한 경우 조언을 구할 수 있는 방법이 담긴 이메일을 보내드릴 예정입니다. Discord, 또는 커뮤니티 포럼에서 언제든지 Cloudflare Zaraz팀에 직접 연락할 수 있습니다.

이 여정에 함께 해주셔서 감사드리며, Cloudflare Zaraz에 대한 지속적인 지원과 신뢰에 감사드립니다. 웹의 미래를 함께 만들어 갑시다!