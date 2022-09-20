Cloudflare 블로그

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불과 몇 달 전, Cloudflare는 Cloudflare One 파트너 프로그램 개시를 발표했습니다. Zero Trust로의 여정을 시작하고 싶지만 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 잘 모르는 고객이 많습니다. 채널과 파트너십을 맺어 Cloudflare의 전체 Zero Trust 포트폴리오와 Cloudflare에서 지원하고 채널이 제공하는 전문 서비스를 결합한 것은, Zero Trust 아키텍처를 채택하려는 고객이 의미 있는 방법을 찾아볼 수 있게 도울 중요한 기회가 되었습니다. 지난 6개월 동안 채널을 통해 Cloudflare Zero Trust 고객을 새로 50% 확보했다는 사실은 파트너십의 필요성을 분명히 보여줍니다.

고객은 Zero Trust 시장의 과대 광고를 타파하고 올바른 제품 및 서비스 플랫폼, 채널 파트너의 올바른 가치 기여를 통해 Zero Trust를 시행할 준비를 확실히 마쳤습니다.

Cloudflare One 파트너 프로그램을 시작한 이후, Cloudflare는 모집 캠페인과 Zero Trust Roadshow를 통해 수백의 파트너와 관계를 맺었습니다. 무엇이 효과가 있는지 설명하는 피드백을 엄청나게 많이 받았는데, Cloudflare는 이 피드백을 통해 적시에 적절한 프로그램을 공개했다고 생각할 수 있었습니다. 피드백은 몇 가지 핵심 주제를 지속적으로 다루고 있었습니다.

광범위한 Zero Trust 플랫폼 - 고객들의 Zero Trust 여정이 "한 가지로 전부 해결"되지는 않는다는 점을 알고 있는 Cloudflare의 채널 파트너는 폭넓은 제로 트러스트 플랫폼의 가치를 인식하고 있습니다. 중소규모 시장의 고객부터 대규모 기업에 이르기까지, 다양한 요구 사항을 충족하려면 적절한 클라우드 네이티브 기술군이 필요합니다. 제3자에게 제공되는 VPN을 단계적으로 중단하여 ZTNA(Zero Trust 네트워크 아키텍처)로 전환을 시작할 고객이 있는 반면, 원격 근무자의 VPN을 교체하는 것으로 전환을 시작할 고객도 있을 것입니다.

SaaS 보안을 간소화하거나, 최신 위협으로부터 웹 트래픽을 보호하기 위해 규정 준수를 중심으로 하여 여정을 시작해야 하는 사례도 있을 것입니다. 심지어 이메일에 고급 클라우드 네이티브 보호를 적용하여 Zero Trust 여정을 시작하는 고객도 있었습니다.

이와 같이 각각의 실제 고객 사용 사례는 특정한 비즈니스 필요성과 고객이 원하는 결과를 기반으로 하여 Zero Trust 아키텍처로 향하는 "진입 차선"을 보여줍니다. Cloudflare의 파트너는 이렇게 표현했습니다. 이러한 사용 사례를 만족시킬 각각의 서비스로 폭넓게 구성된 Zero Trust 플랫폼을 보유한다면, 고객에게 무엇이 필요한지 정확히 평가하고 Zero Trust를 시작할 최고의 출발점을 마련할 수 있다는 것입니다.

구성 및 설계가 쉬워지는 번들 - Cloudflare One 파트너 프로그램을 통해 Zero Trust 솔루션 번들 세트를 독점 이용할 수 있습니다. 번들은 파트너가 Zero Trust 전략을 세우려는 고객을 지원할 때 겪게 될 수 있는 실제 사용 사례에 최적화되어 있습니다.

Cloudflare Zero Trust Essentials, Advanced, Premier 번들에는 체계적인 솔루션을 제공하는 데 필요한 서비스가 조합되어 있으며 Cloudflare나 유통업체를 통해 직접 이용할 수 있습니다. 파트너 SE 커뮤니티의 피드백에 따르면, 번들을 사용해 솔루션 설계 및 구성 시 시간을 상당히 절약할 수 있습니다.

파트너가 제공하는 전문 서비스 - 고객 규모가 어떻든, 고객에게는 Zero Trust 아키텍처에서 가치를 찾고 전환을 시작할 첫 번째 사용 사례를 파악할 수 있게 도와줄 채널 파트너가 필요합니다. Cloudflare One 파트너 프로그램은 고객 요구 사항을 평가하고, 솔루션을 설계하여 구현하고, 지속적인 지원을 제공하는 데 채널의 역할이 핵심적이라는 점을 인식하고 있습니다.

파트너에게 기존의 서비스 관행이 갖춰져 있다면 Cloudflare의 새로운 지원, 인증, 서비스 청사진, 도구를 통해 Zero Trust 서비스를 강화할 수 있습니다. 파트너가 아직 이러한 서비스를 제공하지 않고 있다면 Cloudflare는 인증된 서비스 파트너가 제공하는 패키지 서비스로 파트너를 지원합니다. 이렇게 하면 모두가 모든 고객에게 최선의 솔루션을 찾아주고, 아주 효율적인 방식으로 솔루션을 설계하여 제공하며, 일관되고 지속적인 지원을 제공할 수 있는 판매 환경을 조성할 수 있습니다.

파트너 모집 이벤트에서 두 가지 대표적인 도구, Zero Trust 아키텍처 로드맵과 90분 Zero Trust 평가가 아주 긍정적인 피드백을 받았습니다. 둘 모두 파트너가 고객과 의미 있는 Zero Trust 대화를 시작하도록 돕는 데 유용성이 크다고 입증되었습니다.

가치 대비 보상 - Cloudflare One 파트너 프로그램은 폭넓은 Zero Trust 플랫폼, 번들, 서비스 지원을 제공하는 것 외에도, 고객의 Zero Trust를 실현하는 데 파트너의 역할이 중요하며 파트너가 전체적으로 기여하고 있다는 점을 인식하고 있습니다. 가치 대비 보상은 금전적인 파트너 인센티브 구조로서 Zero Trust 기회 개발 시(거래 등록), 번들 솔루션 설계 시, 전문 서비스 제공 시 보상을 제공합니다. Cloudflare가 직접 뛰어들 때보다 채널을 통할 때 시장에서 Zero Trust 아키텍처를 더욱 빨리 촉진할 수 있다는 점을 중요하게 생각하고 있습니다. 파트너들은 가치 대비 보상 모델을 마음에 들어하며, Cloudflare는 이 모델이 채널과 서로 이익이 되는 관계를 구축해 줄 중요한 기반이라고 생각합니다.

Cloudflare One 파트너 프로그램에 공감하고, 귀사의 고객이 Zero Trust 아키텍처에서 가치를 찾도록 지원하려고 진지하게 고민하고 있다면 상담을 받아보세요. 이 블로그에 설명된 모든 프로그램 요소와 더불어 이 요소를 비즈니스에 적용할 수 있는 방법을 더 많이 공유해 드리고 싶습니다. Cloudflare는 매번 Zero Trust 채널을 훌륭한 파트너로 세우고 있습니다. 다음 주인공이 된다면 어떨까요?

자세한 내용은 Cloudflare One 파트너 프로그램 웹 사이트를 참조하세요.