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Cloudflare ブログ

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Log4J

Log4jの脆弱性からお客様を守るためのCloudflareログのサニタイジング

2021-12-14

LogsVulnerabilitiesZero Day ThreatsセキュリティLog4JLog4Shell

2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...

Log4j 2の脆弱性に対する Cloudflare のセキュリティ対応について

2021-12-10

VulnerabilitiesセキュリティLog4JLog4Shell

Cloudflare では、新しいセキュリティの脆弱性を確認した場合、すぐにチームを集めて次の2つの異なる質問に答えます。(1) お客様のインフラを確実に保護するために何ができるか、(2) 自社の環境を確実に保護するために何ができるか。昨日（2021年12月9日）...

実際の CVE-2021-44228 ペイロードが出廻り、捕捉されています

2021-12-10

VulnerabilitiesセキュリティPage RulesLog4JLog4Shell

私は以前に、Log4j の CVE-2021-44228 をどのように軽減するか、どのようにしてこの脆弱性が発生したのか、そして Cloudflare のお客様に対する緩和策について書きました。この記事を書いている間にも、この脆弱性の深刻さを受けて、FREE のお客様にも保護策を展開しています。...

その他の投稿

2021年12月10日

Log4j2の脆弱性（CVE-2021-44228）について

昨日（2021年12月9日）、一般的なJavaベースのロギングパッケージである Log4j に非常に深刻な脆弱性があることが公表されました。この脆弱性により、攻撃者はリモートサーバー上でコードを実行することができます。いわゆるリモートコード実行（RCE）です。JavaとLog4jは広く使われているため、これは Heartbleed や ShellShock以来、インターネット上で最も深刻な脆弱性の一つと考えられます。...

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