Derek Chamorro

BMCの脆弱性に対応するためのCloudflareのアプローチ
2022-05-26
ファームウェアの脆弱性を扱うCloudflareのアプローチと、社内データの保護方法について...
Derek is Head of Hardware Security at Cloudflare with over 20 years of experience designing security frameworks at scale, focusing on research & development within encryption, infrastructure security.
2022-05-26
ファームウェアの脆弱性を扱うCloudflareのアプローチと、社内データの保護方法について...
2022-03-18
そこで私たちは、自社製品を使ってIoTデバイス自体を保護することはできないか、たとえ本番システムと同じネットワーク上にあるとしても、このような悪名高い、安全性に劣るデバイスの侵害を確実に防ぐことはできないか、と自問しました。Cloudflare Oneを使えば、その答えは「イエス」です...