実際の CVE-2021-44228 ペイロードが出廻り、捕捉されています

2021-12-10

私は以前に、Log4j の CVE-2021-44228 をどのように軽減するか、どのようにしてこの脆弱性が発生したのか、そして Cloudflare のお客様に対する緩和策について書きました。この記事を書いている間にも、この脆弱性の深刻さを受けて、FREE のお客様にも保護策を展開しています。 ...