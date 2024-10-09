開発者スポットライト：AirtableとCloudflare Workersでワークフローを自動化

2021-11-18

次のDeveloper Spotlightは私のもう一つのお気に入りです。今日はJacob Hands氏の投稿です。Jacob氏は生鮮品である肉のオンラインストアTriTails Premium Beefを経営しています。そのため、彼は出荷に関する独特の問題を多 ...