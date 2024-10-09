Kabir Sikand

Workersがさらに進化 Unbound: 15分、100スクリプト、エグレス料金なし

2021-11-18

Cloudflareの使命は、開発者が当社のプラットフォーム上でアプリケーションをエンド・ツー・エンドで構築できるようにすること、そして、それを阻む制限を徹底的に排除することです。今日、私たちは、大規模なデータ集約型のアプリケーションを、大枚をはたかずに、私たちのネットワーク上で構築できることを発表します。 ...