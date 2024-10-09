Glen Maddern

3行のコードで、ReactアプリケーションをMCPサーバーに接続します
2025-06-18
私たちは、わずか3行のコードであらゆるMCPサーバーに接続するReactライブラリであるuse-mcpと、リモートMCPサーバーに接続できる完全なチャットインターフェースであるAI Playgroundをオープンソース化しています。 ...
2025-06-18
私たちは、わずか3行のコードであらゆるMCPサーバーに接続するReactライブラリであるuse-mcpと、リモートMCPサーバーに接続できる完全なチャットインターフェースであるAI Playgroundをオープンソース化しています。 ...
2023-05-19
ここまで繰り返しD1へと進めてきた中、はるかにスピーディ、より高い信頼性を備えた大型新バージョンをリリースし、どの時点にもD1データベースを復元することができるタイムトラベルを導入しました。...
2022-11-16
D1の製品化に向けて準備を進めていく中で、まず立ち止まってフィードバックを得なければ「Cloudflare流」とは言えません。D1がオープンアルファ版になりました！ ...
2022-05-11
当社は2017年にCloudflare Workersを発表しました。これは、当社のネットワーク上のコンピューティングへのアクセスを開発者に提供するものです。私たちは、このことによって生まれる可能性に胸を躍らせていましたが、すぐに、現実世界のほとんどのアプリケーションはステートフルであることに気づきました。それ以来、私たちはKV、Durable Objects、R2を提供し、開発者がさまざまなタ...
2021-11-17
4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...