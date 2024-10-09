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Cloudflare ブログ

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Glen Maddern

Glen Maddern

D1を発表：当社初のSQLデータベース

2022-05-11

Platform Week製品ニュース開発者

当社は2017年にCloudflare Workersを発表しました。これは、当社のネットワーク上のコンピューティングへのアクセスを開発者に提供するものです。私たちは、このことによって生まれる可能性に胸を躍らせていましたが、すぐに、現実世界のほとんどのアプリケーションはステートフルであることに気づきました。それ以来、私たちはKV、Durable Objects、R2を提供し、開発者がさまざまなタ...

Cloudflare Pagesがフルスタック

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare PagesCloudflare Workersフルスタック開発者開発者プラットフォーム

4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...