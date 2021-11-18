Cloudflare Developer Expert Program：ご応募はこちら

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本日、Cloudflare Developer Expert Programが公開されました。これは、Workers、Pagesで構築するVIPユーザー、またCloudflareの開発者エコシステム全体をサポートし、表彰するための取り組みです。

Cloudflare Developer Expertとは、新リリースをいち早く採用し、フィードバックセッションに頻繁に参加するほか、より大きな開発者コミュニティのために作られた、Cloudflare製品のエバンジェリストです。

その前に、クラウドフレア デベロッパー エキスパートになると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

早期に各種機能を試せるEarly Access（例：プライベートベータ版）

パワーユーザーのプライベートコミュニティへの参加

製品管理マネージャー、エンジニア、開発者アドボケイトとの定期的なコミュニケーション

OSS作業へのスポンサーシップ

もちろん、最高のSwag（ノベルティ）も準備しています

パワーユーザーの第一陣にはすでに招待状をお送りしていますが、参加をご希望の方、開発者を推薦したい方は、このフォームに必要事項をご記入ください。

このプログラムを作った理由

Cloudflareでは非常に早い出荷を行っています。

これは、開発の早い段階でフィードバックを得ることで、ユーザーが、私たちの立てる仮定に疑問を投げかけたり、私たちが構築するものを検証できるようにするためです。Workersのチームでは、この戦略が大成功を収めています。

たとえば、私たちはWrangler（当社CLIツール）のカスタムビルド のベータ版テストを開始しました。このツールを使用することで、ユーザーは任意のJavaScriptバンドラーを実行できます。これは、Workersに初めてESモジュールの構文を導入し、使用可能なJavaScriptパッケージやライブラリの数を大幅に増やしたため、大きなリリースとなりました。公開前にフィードバックを得るため、Discordのプライベートチャンネルを開設し、約50人のユーザーをテストに招待しました。

私たちは、そこで得られたフィードバックに圧倒されました。

ユーザーは、Workers Unboundのサポートが必要なことなど、機能していないエッジの事例を瞬く間に発見しました。これにより、GAの前に修正すべき部分の優先順位付けが容易になりました。また、ドキュメントを改善するための実用的なステップも発見できました。

NodecraftのCTO（最高技術責任者）であるJames Ross氏は、「Workersチームは、このような大規模リリースのために早い段階から私たちの意見を求めていました」と述べています。

この少人数のユーザーグループの成功を目の当たりにし、私たちはこれを通常の開発工程に組み込むべきだと考えました。

私たちはユーザーのリストを作成し、NDAを送り、今年の最大リリースの一つである製品上で、直接機能を実行するためのプライベートDiscordチャンネルを開設しました。Cloudflare Pagesがその製品でした。

Cloudflare Pagesの製品マネージャー、Nevi Shahは「_Discord_でのフィードバックのおかげで、この機能をより早く、自信を持って出荷することができました。ユーザーは、改良すべき点や、最初に必要になる機能は何かをすぐに知らせてくれます」と述べています。

今年の4月、私たちは1回目のDeveloper Weekを立ち上げました。その中心に据えられたのは、いかにして開発者にCloudflareでより多くのものを作ってもらうかということでした。これには、Cloudflare PagesやDurable Objectsのオープンベータなど、注目のリリースが含まれていました。

それ以来、Discordや他のチャネルで驚くほど多くのフィードバックを受け取り、そこから開発者が期待しているのは、コードがCloudflareのインフラストラクチャで自動的に実行されること（ Cloudflare Pages ）、または、新しいテクノロジー（ Durable Objectsなど）の場合は、それを確実に立ち上げて実行するために、可能な限り直接的なガイダンスを求めていることを学びました。開発の早い段階でユーザーを巻き込むことで、彼らにとってより好ましい環境を提供できることに気づきました。

また、開発者には各自、物事を進めるための自分なりのやり方があるので、私たちのプラットフォームでは、できるだけ多くの方法をサポートすることを目指してます。

Drizly社のスタッフソフトウェアエンジニアであるDavid Barratt氏は「Cloudflare Workersが発表された直後からこのツールを使用して開発を始めました。現在まで、Cloudflareは開発者体験を重視する姿勢を強めてきました。Cloudflare Developer Expert Programは、プラットフォームの使用経験が豊富な開発者と、そのプラットフォームを構築している開発者との間で、迅速なフィードバックループを実現する素晴らしい方法でした」と述べています。

今すぐお申し込みください

WorkersやPages、その他のツールを使ってデプロイを行う開発者の方は、ぜひご応募ください。当社の開発者向けツールを使って本番環境にデプロイした経験のある方の応募をお待ちしています。

また、重ねて申し上げますが、私たちのチームはCloudflare Developer Expertsに対し、特に手厚い支援を提供しています。

Cloudflare Developer Expert Programに応募するには、このフォームに必要事項を記入してください。