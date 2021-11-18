まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Cloudflare Developer Expert Program：ご応募はこちら

2021-11-18

2分で読了
この投稿はEnglishFrançaisDeutsch简体中文でも表示されます。

本日、Cloudflare Developer Expert Programが公開されました。これは、Workers、Pagesで構築するVIPユーザー、またCloudflareの開発者エコシステム全体をサポートし、表彰するための取り組みです。

Cloudflare Developer Expertとは、新リリースをいち早く採用し、フィードバックセッションに頻繁に参加するほか、より大きな開発者コミュニティのために作られた、Cloudflare製品のエバンジェリストです。

その前に、クラウドフレア デベロッパー エキスパートになると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

  • 早期に各種機能を試せるEarly Access（例：プライベートベータ版）

  • パワーユーザーのプライベートコミュニティへの参加

  • 製品管理マネージャー、エンジニア、開発者アドボケイトとの定期的なコミュニケーション

  • OSS作業へのスポンサーシップ

  • もちろん、最高のSwag（ノベルティ）も準備しています

パワーユーザーの第一陣にはすでに招待状をお送りしていますが、参加をご希望の方、開発者を推薦したい方は、このフォームに必要事項をご記入ください。

このプログラムを作った理由

Cloudflareでは非常に早い出荷を行っています。

これは、開発の早い段階でフィードバックを得ることで、ユーザーが、私たちの立てる仮定に疑問を投げかけたり、私たちが構築するものを検証できるようにするためです。Workersのチームでは、この戦略が大成功を収めています。

たとえば、私たちはWrangler（当社CLIツール）のカスタムビルド のベータ版テストを開始しました。このツールを使用することで、ユーザーは任意のJavaScriptバンドラーを実行できます。これは、Workersに初めてESモジュールの構文を導入し、使用可能なJavaScriptパッケージやライブラリの数を大幅に増やしたため、大きなリリースとなりました。公開前にフィードバックを得るため、Discordのプライベートチャンネルを開設し、約50人のユーザーをテストに招待しました。

私たちは、そこで得られたフィードバックに圧倒されました。

ユーザーは、Workers Unboundのサポートが必要なことなど、機能していないエッジの事例を瞬く間に発見しました。これにより、GAの前に修正すべき部分の優先順位付けが容易になりました。また、ドキュメントを改善するための実用的なステップも発見できました。

NodecraftのCTO（最高技術責任者）であるJames Ross氏は、「Workersチームは、このような大規模リリースのために早い段階から私たちの意見を求めていました」と述べています。

この少人数のユーザーグループの成功を目の当たりにし、私たちはこれを通常の開発工程に組み込むべきだと考えました。

私たちはユーザーのリストを作成し、NDAを送り、今年の最大リリースの一つである製品上で、直接機能を実行するためのプライベートDiscordチャンネルを開設しました。Cloudflare Pagesがその製品でした。

Cloudflare Pagesの製品マネージャー、Nevi Shahは「_Discord_でのフィードバックのおかげで、この機能をより早く、自信を持って出荷することができました。ユーザーは、改良すべき点や、最初に必要になる機能は何かをすぐに知らせてくれます」と述べています。

開発者、開発者、開発者

今年の4月、私たちは1回目のDeveloper Weekを立ち上げました。その中心に据えられたのは、いかにして開発者にCloudflareでより多くのものを作ってもらうかということでした。これには、Cloudflare PagesやDurable Objectsのオープンベータなど、注目のリリースが含まれていました。

それ以来、Discordや他のチャネルで驚くほど多くのフィードバックを受け取り、そこから開発者が期待しているのは、コードがCloudflareのインフラストラクチャで自動的に実行されること（ Cloudflare Pages ）、または、新しいテクノロジー（ Durable Objectsなど）の場合は、それを確実に立ち上げて実行するために、可能な限り直接的なガイダンスを求めていることを学びました。開発の早い段階でユーザーを巻き込むことで、彼らにとってより好ましい環境を提供できることに気づきました。

また、開発者には各自、物事を進めるための自分なりのやり方があるので、私たちのプラットフォームでは、できるだけ多くの方法をサポートすることを目指してます。

Drizly社のスタッフソフトウェアエンジニアであるDavid Barratt氏は「Cloudflare Workersが発表された直後からこのツールを使用して開発を始めました。現在まで、Cloudflareは開発者体験を重視する姿勢を強めてきました。Cloudflare Developer Expert Programは、プラットフォームの使用経験が豊富な開発者と、そのプラットフォームを構築している開発者との間で、迅速なフィードバックループを実現する素晴らしい方法でした」と述べています。

今すぐお申し込みください

WorkersやPages、その他のツールを使ってデプロイを行う開発者の方は、ぜひご応募ください。当社の開発者向けツールを使って本番環境にデプロイした経験のある方の応募をお待ちしています。

また、重ねて申し上げますが、私たちのチームはCloudflare Developer Expertsに対し、特に手厚い支援を提供しています。

Cloudflare Developer Expert Programに応募するには、このフォームに必要事項を記入してください。

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
Full Stack WeekCloudflare Workers開発者開発者プラットフォーム

Xでフォロー

Cloudflare|@cloudflare

関連ブログ投稿

2026年4月22日

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly, WASM, 信頼性, エンジニアリング, オープンソース, 開発者プラットフォーム, 開発者 

2026年4月20日

当社が提供するプラットフォーム上に構築した、社内向けAI技術スタック

当社は、出荷している製品と同じ製品を用いて、社内のAIエンジニアリングスタックを構築しました。これは、AI Gatewayを介してルーティングされた2,410億件のリクエスト、2,410億件のトークンを処理し、Workers AI上で推論を実行し、3,683人以上の社内ユーザーにサービスを提供することを意味します。その方法をご紹介します。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Cloudflare Gateway, 製品ニュース, Workers AI 

2026年4月20日

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Sandbox, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 製品ニュース, API 