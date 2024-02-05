Research (TW)

在這篇文章中，我們將探討 Privacy Pass 通訊協定的最新變化。我們還很高興地推出 Privacy Pass 通訊協定最新 IETF 草案的公開實施，其中包括一組可用於實施 Privacy Pass 源站、發行者和證明者的開放原始碼範本 ...

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今天，我們很高興地宣佈推出一個產品，來幫助改進網際網路上所有人的隱私權。Encrypted Client Hello 是一項新標準，可防止網路窺探使用者造訪的網站，現已在所有 Cloudflare 方案中可用 ...

在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題 ...