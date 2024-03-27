Performance (TW)

Cache Reserve 普遍可用：加強控制，儘量減少輸出成本
2023/10/25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...繼續閱讀 »
2023/10/25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...繼續閱讀 »
2023/10/24
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023/06/21
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2022/12/30
在 2022 年舉行的這些工作群組會議和邊會活動以及發佈的規範文件中發生了什麼？Web 通訊協定的實作者和部署者正在做什麼？接下來又會發生什麼呢...
2022/09/14
今天，我們滿懷欣喜之情來談論 Pingora，這是我們使用 Rust 在內部構建的全新 HTTP 代理程式 ，其平均每天可處理超過 1 萬億個請求...