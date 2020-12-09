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Zero Trust Week (CN)

隆重推出 WARP for Desktop 和 Cloudflare for Teams

2020/10/14

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Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...

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2020年10月13日 15:00

面向所有人的零信任

我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...

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