利用 Workers KV 将 cdnjs 迁移到无服务器

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Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！

什么是 cdnjs？

对于感觉陌生的人来说，cdnjs 是一个描述面向 JavaScript（JS）的内容交付网络（CDN）的首字母缩写词。CDN 是一个由地理上分散的服务器构成的网络，主要用于提供互联网内容，不论这些内容是回忆、小猫视频还是 HTML 网页。而本文所说的 CDN 是指 Cloudflare 那个由 200 多个分布于全球的数据中心构成并且依然在不断壮大的网络。

这与您相关的原因在于：它使页面加载时间快如闪电。您访问的每个网站基本上都需要获取 JS 库才能加载，也包括本网站。假设您要一个位于悉尼的网站，它包含一个来自 jQuery 的本地文件。jQuery 是一个流行的库，可见于 76.2% 的网站。如果您位于纽约，那么可能会注意到一个延迟，因为获取这个文件所需的时间轻易会超过 300ms，更不用说 TLS 握手涉及的往返时间了。不过，如果该网站使用 cdnjs.cloudflare.com 来引用 jQuery，您可以从 Cloudflare 距您最近的布法罗数据中心检索这个文件，将延迟缩短到闪电般的 20ms。

尽管 cdnjs 在幕后运作，但有超过 11% 的网站使用它，使互联网变得更加快速、更加可靠。在 7 月份，cdnjs 服务了将近 1900 亿个请求，涉及的数据量达到了 3.46PB。

cdnjs 加快了互联网速度，凭借的当然不是魔法！

在过去，Cloudflare 某个核心数据中心的若干负载均衡服务器会定期从后备存储中提取 cdnjs 文件，充当 cdnjs.cloudflare.com 的源站。有人请求了新文件时，Cloudflare 会将它缓存 ，从而能够从我们的任何数据中心快速获取到这个文件。

后备存储是 JS、CSS 和其他 Web 库的目录，采用开源 GitHub 存储库的形式。这意味着，包括您在内的任何人都可以出力贡献，但要经过审核和其他流程。

然而，到最近为止，这些现有操作还是劳动密集型的，并且比较脆弱。

这篇博客帖子将解释为什么我们改变 cdnjs 背后的基础架构，以使其更快速、更可靠，并且更容易维护。首先，我们将讨论社区过去如何为 cdnjs 做出贡献，同时概述旧系统的痛处和问题。接着，我们将探讨迁移到 Workers KV 的好处。然后，我们将深入解析新架构，以及对网站和 cdnjs API 的升级。最后，我们将回顾 cdnjs 的历史，并且展望它的未来。

如果认为自己知道如何提交 PR，请再思考

对于非技术读者，拉取请求（PR）是一种用来合并您对存储库所做更改的请求。往常的话，如果您想将自己的 JavaScript 库包含到 cdnjs 中，首先要在 GitHub 上创建对 cdnjs/cdnjs 的 PR，附上一个描述您的程序包的 JSON 文件以及您想包括的任何版本的其他文件。在您的 PR 获得我们旧版机器人的批准，通过了人工审核，并且被维护人员合并后，您的程序包就与 cdnjs 集成在一起了。

貌似很简单，对吧？只要复刻存储库，克隆一下并复制粘贴几个文件，不是吗？

没错。如果您有几个小时的时间来刻录一个区分大小写的文件系统，并且有几百 GB 的可用磁盘空间来 git clone 300GB 的存储库，那么贡献很简单。时间不够也没问题，您随时可以利用高阶的 git sparse-checkout 知识来完成这项工作。不懂 git？只需通过 GitHub 的 UI 逐个添加文件便可。

我猜您想到点上了。我当然知道，我可是天真地花了 10 个小时克隆存储库，结果却发现 macOS 默认为不区分大小写。

但是，更新 cdnjs 不仅对贡献者来说很困难，对维护人员来说也不容易。在过去，社区能够直接贡献版本文件，这些文件有可能是恶意的。这给维护人员带来许多工作，他们需要手动检视每个文件，与官方库源文件进行比较，并运行恶意软件检查。

那么，程序包在 cdnjs 中后如何更新？在描述每个程序包的 JSON 文件中，有一个可选的自动更新定义，它会告诉机器人在哪里寻找库的新版本。如果存在这个定义，那么您的程序包从 npm 或 GitHub 发布新版本时，机器人会下载新版文件，并推送至 cdnjs/cdnjs，同时将计算的子资源完整性（SRI）哈希推送到 cdnjs/SRIs。如果缺少自动更新属性，那么您要负责手动提交 PR，从而用任何新的版本更新 cdnjs。

cdnjs 的警示

今年 4 月，在维护我们一个核心数据中心的过程中，技术人员不慎断开了一些电缆，它们提供了连到我们其他数据中心的所有外部连接，因此导致该数据中心离线约四个小时。这个事故是向 cdnjs 发出的第一个警示，特别是因为受影响的数据中心承载了主要的 cdnjs 源站 Web 服务器。在这一事件中，我们确实有在外部提供商那里运行的备份，但真正救了我们的是 Cloudflare 的全球缓存，它最大程度地减少了停机的影响，只有未缓存的资产才无法加载。

我们开始思考如何才能改进 cdnjs 服务的可靠性和性能。目光直接投向了 Cloudflare Workers 这个我们自己为边缘网络上开发提供的平台。Workers 内置了功能强大的工具 Workers KV，它是一个针对高读取应用程序进行了优化的低延迟、全球分布的键值存储。

我们通过推理发现，不用拉取 cdnjs/cdnjs 存储库并从磁盘提供文件，而可以彻底告别物理服务器，将数据分布到全球并直接从边缘提供文件。这样，cdnjs 将能够从任何原始数据中心故障中恢复，同时还可以提高其可扩展性。

Workers KV 前来拯救

乍一看，决定使用 Workers KV 是件明摆着的事。既然 cdnjs 中的文件永不更改，但需要频繁读取，那么 Workers KV 就非常适合。

但是，在计划迁移时我们开始担心，cdnjs 中的资产数量有 700 万多，无疑会存在超过 Workers KV 10MiB 限值的文件。经过调查，我们发现数百个 cdnjs 文件大小超限，其中大多数是 JavaScript 源映射。

后来，我们想到了一个主意。将 Cdnjs 文件的压缩版本存储在 Workers KV 中，这不仅能解决文件大小超限问题，还可优化文件的服务方式。

如果您支付过互联网账单，就会知道带宽有多么昂贵！因此，所有现代浏览器都会尽可能获取压缩的 Web 内容。同样在 Cloudflare，我们经常试验通过即时压缩来减小我们的带宽，只要被接受，我们就将压缩后的内容提供给浏览者。结果，我们决定提前压缩所有 cdnjs 文件，并将它们以最佳的 Brotli 和 gzip 形式写入 Workers KV。这样，我们可以使用比即时压缩时更高的压缩级别，因为不再有延迟方面的要求。

如此一来，我们可以更快的速度提供更小的 cdnjs 文件！

全面改造 cdnjs

现在，如果您要将自己的 JavaScript 库包含在 cdnjs 中，首先在 GitHub 上创建一个对我们新存储库 cdnjs/packages 的 PR。这个存储库很容易克隆，大小仅为 50MB，由数千个 JSON 文件构成，各自描述一个 cdnjs 程序包并说明如何从 npm 或 git 自动更新。当您的文件获得我们新版自动 CI 的验证（由新版机器人提供支持），并由维护人员进行合并后，您的程序包就会自动登记到我们的自动更新服务中。

新系统优先考虑了安全性和可维护性。首先，cdnjs 版本文件由我们的机器人创建，最大程度降低了合并新版本时出现人为错误的可能。虽然 JSON 文件是由易错的人类添加到 cdnjs/packages 中的，但会经过机器人的检查，然后再由维护人员审批。每个文件都会对照 JSON 架构自动验证，另外也会检查在 npm 或 GitHub 上流行程度。

当机器人发现新版本时，它会将文件的 Brotli 和 gzip 压缩版本推送到 Workers KV 中的文件命名空间。对于每个条目，机器人会在 Workers KV 中写入一些元数据，用于 ETag 和 Last-Modified HTTP 标头。与之前类似，机器人也会计算未压缩文件的子资源完整性（SRI）哈希，但现在将它们推送到 Workers KV 中的 SRI 命名空间。

然后，有人从 cdnjs.cloudflare.com 请求新文件时，Cloudflare Worker 会检查客户端的 Accept-Encoding 标头，并从 Workers KV 中获取 Brotli 或 gzip 压缩版本及其 ETag 和 Last-Modified 元数据。当压缩文件通过 Cloudflare 返回时，它将缓存下来以备日后请求时使用，同时也根据需要即时解压缩。

目前，仍有少数文件超过了 Workers KV 的大小限制。因此，如果 Cloudflare Worker 未能从 Workers KV 检索到文件，它会从原始 git 存储库支持的源站中获取文件。在接下来几个月中，我们计划逐步移除此基础架构。

扩展网站和 API

除了核心 cdnjs 基础架构之外，它的许多其他组件也得到了升级！

在 cdnjs 项目的主页上，您会看到一个漂亮的新 Beta 网站。这个 Beta 网站由 Matt 开发，采用了 Vue 和 Nuxt，全部通过 cdnjs API 提供支持。因此，它始终会更新最新的程序包信息，而且为网站服务时需要使用的资源也较少（加载第一页之后完全在客户端一侧运行），这有助于我们随着 cdnjs 的不断成长而扩展。

实际上，cdnjs API 也从采用无服务器架构中获益，加强了可扩展性，这个架构与我们在 cdnjs 和 Workers KV 中看到的非常接近。

在迁移到 Workers KV 之前，cdnjs API 依赖于一个定期计划的流程，这个流程会生成大约 300MB 元数据。然后，cdnjs API 的后端会将这个巨大的 “package.min.js”文件提取到内存中，并使用它来运行该 API。如果您好奇的话，该文件仍托管在此处，但请注意，它可能会拖累您的浏览器！同样，文件 SRI 推送到了 cdnjs/SRIs，由 API 在本地克隆以服务 SRI 响应。

在所有 cdnjs 文件（在允许的大小限制内）转移到 Workers KV 之后，这些旧流程变得不可持续，因为需要数百万次读取和不合理的时间。因此，我们决定将找到的所有元数据上传到 Workers KV 中。我们将元数据分拆到四个名称空间中：一个用于程序包级元数据，一个用于版本特定元数据，一个包含聚合元数据，另一个则用于文件 SRI。

与 cdnjs 的无服务器设计类似，Cloudflare Worker 驻留在 metadata.speedcdnjs.com 上，使用多个公共端点来提供 Workers KV 中的数据。目前，cdnjs API 已经和这些端点完全集成，能够随着 cdnjs 的继续扩展而提供优雅的解决方案。

公开透明和 cdnjs 的未来

自 2011 年 1 月诞生以来，cdnjs 一直深深扎根于公开透明，从社区汲取力量。即使 cdnjs 在规模上暴增，并且其创始人 Ryan Kirkman 和 Thomas Davis 与我们在 2011 年 6 月确立合作关系后，这个项目依然在 GitHub 保持完全开源。

随着时间流逝，创始人越来越难以保持活跃，因此这个项目重度依赖于社区的支持。由于几乎没有任何预算，对存储库的访问也极少，核心 cdnjs 维护人员每天都面临着项目存续的挑战。

去年，这样的局面促使我们联系了创始人，他们愉快地接受了我们对项目的协助。随着 Cloudflare 发挥更大的作用，cdnjs 变得与往常一样稳定，拥有来自 Cloudflare 和社区的多位活跃成员。

但是，由于我们不再依赖旧系统，而且也将文件存储到了 Workers KV 中，人们开始担心 cdnjs 日后会转变为专有性质。不用担心，我们正在努力确保 cdnjs 保持尽可能透明和开源。为了帮助社区审核对 Workers KV 的更新，我们建立了一个新的存储库 cdnjs/logs，供机器人用于记录所有与 Worker KV 相关的事件。此外，任何人都可通过从 cdnjs API 提取 SRI 来验证 cdnjs 文件的完整性。

结论

总体而言，去年对 cdnjs 来说是一个动荡的时期，但所有缺点成为了帮助我们构建更好系统的警示信号。最近，我们将 cdnjs 迁移到了无服务器基础架构，并将它的文件存储在 Workers KV 中，缓解了依赖于单一位置上物理服务器的风险。

今天，cdnjs 运作良好，不会在短期内消失。在此，我们向维护人员 Sven 和 Matt 表示感谢，谢谢他们给予这个项目巨大的力量，处理从扩展 cdnjs 到编辑这篇帖文等一切工作。

展望未来，我们会致力于使 cdnjs 尽可能公开透明。在继续改进 cdnjs 的过程中，我们也会发表更多帖文，让社区掌握最新的消息。如果您有兴趣，请订阅我们的博客。毕竟，是社区造就了 cdnjs！特别感谢我们活跃的 GitHub 贡献者和 cdnjs 社区论坛成员，感谢你们一直与我们同甘共苦！