现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知 ...

互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案 ...

今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。 ...

许久以来，人们已经接受 BGP 泄漏与劫持是互联网不可避免的一个部分。我们依靠 TLS 和 DNSSEC 等上层保护来确保数据包传送不受篡改，但路由被劫持常常导致 IP 地址不可达，致使互联网服务中断。 ...