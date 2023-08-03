使用 Cloudflare Radar 检测流量异常并发送通知
2023/09/26
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...继续阅读 »
2023/09/26
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...继续阅读 »
2022/11/24
互联网上的路由遵循一些基本原则。遗憾地是，互联网上并非所有的东西都是对等的，预置可能弊大于利。在本篇博客文章中，我们将讨论预置要解决的问题，以及一些替代解决方案...
2022/11/23
本篇博客文章将介绍我们新的路由泄漏检测系统，及其与 Cloudflare Radar 及其公共 API 的集成...
2021/10/04
今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。...
2020/04/17
许久以来，人们已经接受 BGP 泄漏与劫持是互联网不可避免的一个部分。我们依靠 TLS 和 DNSSEC 等上层保护来确保数据包传送不受篡改，但路由被劫持常常导致 IP 地址不可达，致使互联网服务中断。...
2019年6月24日 20:46
在 UTC 时间今天（ 2019年6月24号）10 点 30 分，互联网遭受了一场不小的冲击。通过主要互联网转接服务提供供应商 Verizon (AS701) 转接的许多互联网路由，都被先导至宾夕法尼亚北部的一家小型公司。这相当于 滴滴错误地将整条高速公路导航至某小巷 – 导致大部分互联网用户无法访问 Cloudflare 上的许多网站和许多其他供应商的服务。这本不应该发生，因为 Verizon 不应将这些路径转送到互联网...
2019年6月18日 13:00
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...
2018年6月24日 22:31
在过去的几个小时里，已经有十几个新闻报道揭露了有攻击者企图（也许已经完成了）使用BGP泄漏来窃取加密货币。...