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Cloudflare ブログ

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Greg McKeon

Greg McKeon

Durable Objectsの一般提供を開始

2021-11-15

Full Stack WeekDurable Objects

Full Stack Weekでは、開発者がいかにCloudflareネットワークのパワーを利用して、全体がデフォルトでグローバルなアプリケーションを構築するかをテーマにしています。Workersは単にレイテンシーを改善するだけではなく、開発者の生活を楽にし、アプリケーションの耐障害性を高める、根本的に異なるプログラミングパラダイムを提供します。...

Workersは、2つの最新データプラットフォームMongoDB AtlasとPrismaのサポートを追加しました。

2021-11-15

Full Stack WeekCloudflare Workers開発者開発者プラットフォーム

この1年、私たちは共通のテーマを耳にしました。それは、開発者がより多くのアプリケーションをWorkers上で構築したいということです。ビルトインのグローバルデプロイメント機能と驚くべきスケーラビリティ、JavaScriptの柔軟性を備えた当社のグローバルプラットフォームで構築されるアプリケーションが増えています。...