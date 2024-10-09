Greg McKeon

オブジェクトストレージに新たな希望：R2がオープンベータ版に
2022-05-11
R2オブジェクトストレージは現在データ版で、すべてのお客様に試験展開していただけます...
2022-05-11
R2オブジェクトストレージは現在データ版で、すべてのお客様に試験展開していただけます...
2021-11-15
Cloudflareでは、世界最高のコンピュートプラットフォームを構築しています。私たちは、お客様のアプリケーションを簡単に、シームレスに、そして明白に構築できるようにしたいと考えています。...
2021-11-15
Full Stack Weekでは、開発者がいかにCloudflareネットワークのパワーを利用して、全体がデフォルトでグローバルなアプリケーションを構築するかをテーマにしています。Workersは単にレイテンシーを改善するだけではなく、開発者の生活を楽にし、アプリケーションの耐障害性を高める、根本的に異なるプログラミングパラダイムを提供します。...
2021-11-15
この1年、私たちは共通のテーマを耳にしました。それは、開発者がより多くのアプリケーションをWorkers上で構築したいということです。ビルトインのグローバルデプロイメント機能と驚くべきスケーラビリティ、JavaScriptの柔軟性を備えた当社のグローバルプラットフォームで構築されるアプリケーションが増えています。...
2021-09-28
帯域幅のエグレス料金をゼロにし、S3互換サービスから自動移行する、CloudflareのS3互換オブジェクトストレージサービスをご紹介します。...