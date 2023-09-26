まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Sippyは、S3からR2へデータを段階的に移行する際のエグレス料金の回避に役立ちます

2023-09-26

2分で読了
この投稿はEnglish繁體中文한국어简体中文でも表示されます。

2023年の初めに、Super Slurperを発表しました。これは他のクラウドオブジェクトストレージプロバイダーからR2への大容量データのコピーを容易にするデータ移行ツールです。この発表以来、開発者はSuper Slurperを使って何千ものR2への移行を成功させてきました！

Sippy helps you avoid egress fees while incrementally migrating data from S3 to R2

Super Slurperは、すべてのデータを一度にR2に移行したい場合に最適ですが、時間をかけて少しずつデータを移行したいシナリオもあります。AWSのデータ転送にかかる初期費用を避けたい場合もあるでしょう。あるいは、アクセスされることのないレガシーデータがあり、必要なものだけを移行したいかもしれません。

本日、Sippyのオープンベータを発表します。Sippyは、大量のデータを移行する際に一般的に発生する不要なクラウドエグレス料金を支払うことなく、リクエストに応じてS3（他のクラウドプロバイダーも近日サポート予定！）からR2へデータをコピーする段階的移行サービスです。ベンダーロックインに対処するだけでなく、Sippyはストレスと時間のかかる移行を過去のものにします。アプリのS3エンドポイントを置き換えるか、ドメインを新しいR2バケットにアタッチするだけで、データのコピーが開始されます。

その仕組みは？

Sippyは、R2バケットに直接組み込まれた段階的移行サービスです。移行特有のエグレス料金は、既にエグレス料金を支払っているアプリのフロー内のリクエストを活用し、同時にオブジェクトをR2にコピーすることで削減されます。その仕組みは以下の通りです。

WorkersS3 API、またはパブリックバケットからオブジェクトがリクエストされた場合、それが見つかればお客様のR2バケットから提供されます。

オブジェクトがR2に見つからない場合は、同時にS3バケットから返され、R2にコピーされます。

注意：大きなオブジェクトの中には、コピーに複数のリクエストを要するものがあります。

つまり、オブジェクトがコピーされた後、後続のリクエストはR2から提供され、すぐにエグレス料金の節約を開始できます。

S3からR2への段階的データ移行開始

R2バケットを作成

段階的移行を始めるには、まずR2バケットを作成する必要があります。Cloudflareダッシュボードから新しいR2バケットを以下の方法で作成します。

  1. Cloudflareダッシュボードにログインし、R2を選択します。

  2. [バケットの作成]を選択します。

  3. バケットに名前を付け、バケットの作成を選択します。

​​R2バケットの他の作成方法については、バケットの作成に関するドキュメントを参照してください。

R2バケットでSippyを有効化

次に、作成したR2バケット用にSippyを有効にします。ベータ期間中は、APIを使用してこれを行うことができます。R2バケットでcURLを使用してSippyを有効にする方法の例です。

開始するための詳細についてはドキュメントを参照してください。有効化すると、R2バケットにまだデータが存在しない場合、バケットへのリクエストはS3からデータをコピーし始めるようになります。

curl -X PUT https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/{account_id}/r2/buckets/{bucket_name}/sippy \
--header "Authorization: Bearer <API_TOKEN>" \
--data '{"provider": "AWS", "bucket": "<AWS_BUCKET_NAME>", "zone": "<AWS_REGION>","key_id": "<AWS_ACCESS_KEY_ID>", "access_key":"<AWS_SECRET_ACCESS_KEY>", "r2_key_id": "<R2_ACCESS_KEY_ID>", "r2_access_key": "<R2_SECRET_ACCESS_KEY>"}'

Super Slurperで移行を終了

段階的移行は好きなだけ実行できますが、最終的にはR2への移行を完了させたいと思うかもしれません。そのためには、SippyをSuper Slurperと組み合わせることで、まだアクセスされていない残りのデータを簡単にR2に移行することができます。

今後の展開は？

オープンベータにわくわくしていますが、まだスタート地点に立ったばかりです。次に、Cloudflareのダッシュボードから段階的移行を設定できるようにし、移行の進捗状況や、これまでにコピーされたオブジェクトのエグレス料金を支払わなくて済むことで節約できている金額を表示する分析情報を完備しました。

R2への段階的なデータ移行をお考えの方で、次に当社が何を構築すべきかについてご質問やご意見がある方は、ぜひDiscordコミュニティにご参加ください！

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
バースデーウィーク製品ニュースストレージ開発者コネクティビティクラウドR2

Xでフォロー

Phillip Jones|@akaphill
Cloudflare|@cloudflare

関連ブログ投稿

2026年4月22日

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly, WASM, 信頼性, エンジニアリング, オープンソース, 開発者プラットフォーム, 開発者 

2026年4月20日

当社が提供するプラットフォーム上に構築した、社内向けAI技術スタック

当社は、出荷している製品と同じ製品を用いて、社内のAIエンジニアリングスタックを構築しました。これは、AI Gatewayを介してルーティングされた2,410億件のリクエスト、2,410億件のトークンを処理し、Workers AI上で推論を実行し、3,683人以上の社内ユーザーにサービスを提供することを意味します。その方法をご紹介します。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Cloudflare Gateway, 製品ニュース, Workers AI 

2026年4月20日

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Sandbox, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 製品ニュース, API 