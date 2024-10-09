エンタープライズ規模でのシフトレフト：コードとしてのインフラストラクチャでCloudflareを管理する方法

2025-12-09

Cloudflareは、社内のCloudflareアカウントを管理するために、コードとしてのインフラストラクチャとポリシーの施行に移行しました。この新しいアーキテクチャは、Terraform、カスタムツール、オープンポリシーエージェントを使用し、セキュリティベースラインを適用し、エンジニアリングのベロシティを向上します。 ...