エンタープライズ規模でのシフトレフト：コードとしてのインフラストラクチャでCloudflareを管理する方法
2025-12-09
Cloudflareは、社内のCloudflareアカウントを管理するために、コードとしてのインフラストラクチャとポリシーの施行に移行しました。この新しいアーキテクチャは、Terraform、カスタムツール、オープンポリシーエージェントを使用し、セキュリティベースラインを適用し、エンジニアリングのベロシティを向上します。...続きを読む »
2025-12-09
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2022-06-24
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2022-03-18
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