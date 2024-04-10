Developer Week (TW)

2024 年 Developer Week 總結
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024/04/04
今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...
2024/04/03
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024年4月01日 下午1:00
任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...
2024年4月01日 下午1:00
Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求...
2024年3月31日 下午5:00
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2023年5月15日 下午1:00
透過 Cloudflare One，保護團隊的 AI 工具使用情形...
2022年11月18日 下午2:00
今天，我們很高興宣佈推出 Workers TypeScript 定義的下一個主要版本，其中進行了大量改進，並將對新的自動產生指令碼開放來源...
2022年11月18日 下午2:00
瞭解 Cloudflare 如何使用我們自己的 Workers Analytics Engine 產品擷取有關我們自身產品的分析...
2022年11月17日 下午2:05
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...
2022年11月17日 下午2:00
使用 Cloudflare Workers、我們基於片段的微前端架構以及片段融入技術，工程團隊能夠以每次改善一小部分的方式，逐步改善大型前端，最終顯著提升使用者和開發人員體驗...
2022年11月17日 下午2:00
在上個月的 Cloudflare Birthday Week 期間，Radar 2.0 已作為完整的產品改進發佈。這篇部落格文章介紹了其技術上的建置過程。希望這篇文章能激勵開發人員使用 Cloudflare 產品建置複雜的 Web 應用程式...
2022年11月17日 下午2:00
今天，我們推出了 Cloudflare Snippets。Snippets 是使用規則集引擎篩選邏輯，對所選 HTTP 請求執行小型 Javascript 片段的簡單方式...