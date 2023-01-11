Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的資料

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Cloudflare 的雲端存取安全性代理程式 (CASB) 可掃描 SaaS 應用程式，以尋找設定錯誤、未經授權的使用者活動、影子 IT 以及其他資料安全性問題。發現網路安全威脅後，會告知 IT 和網路安全管理員以便及時補救，不必再對一長串應用程式進行無休止的手動檢查。

但 Cloudflare 客戶表示，他們希望獲取更多資訊來評估與設定錯誤關聯的風險。公開校內足球遊戲排程遠沒有公開客戶清單那麼重要，因此客戶希望得到不同的對待。他們要求我們確定敏感性資料的暴露位置，從而在發生洩漏和事件時減少評估和補救時間。藉助這些意見回饋，我們發現了另一個機會去做 Cloudflare 最擅長之事：結合我們各種產品之精華部分來解決客戶問題。

目前正在進行一項令人興奮的工作：為 Zero Trust 使用者提供一種方法，讓相同的 DLP 覆蓋不僅適用於在網路上傳輸的敏感性資料：適用於數百萬個組織使用的熱門 SaaS 應用程式中所儲存資料的 SaaS DLP。

藉助這些即將推出的功能，客戶只需按幾下滑鼠即可連線其 SaaS 應用程式，並掃描它們以尋找儲存在文件、試算表、PDF 和其他上傳檔案中的敏感性資料，例如，PII、PCI，甚至自訂 regex。這就向客戶發出了快速評估和補救重大安全性風險的訊號。

瞭解 CASB

Cloudflare 的 API CASB 於 9 月發行，已經讓各個組織能夠快速輕鬆地深度剖析其 SaaS 應用程式的安全性，無論是 Google Workspace、Microsoft 365 還是我們支援的其他任何 SaaS 應用程式（包括今天發行的 Salesforce 和 Box）。藉助 CASB，營運商已經能夠瞭解哪些 SaaS 安全性問題會讓其組織和員工面臨風險，比如，不安全的設定和設定錯誤、檔案共用不當、使用者存取風險以及未被遵循的最佳做法。

「可是，儲存在共同作業之檔案_內部_的敏感性資料呢？我們如何識別它們？」

瞭解 DLP

適用於傳輸中資料的 Cloudflare DLP 同樣於 9 月發行，已經為閘道，即 Cloudflare 的安全 Web 閘道 (SWG) 的使用者提供了一種方法，來管理敏感性資料並徹底阻止其移入和移出企業網路，以防落入宵小之手。在這種情況下，DLP 可以發現敏感性字串（如信用卡號碼和社會保險號碼），因為員工會嘗試以這樣那樣的形式傳遞它們，比如，以文件形式將其上傳至 Google Drive 或以訊息形式在 Slack 上傳送。Cloudflare DLP 會在其到達預定應用程式之前封鎖 HTTP 要求。

但我們再次收到了與以前一樣的問題和意見回饋。

「SaaS 應用程式中的資料呢？在網路上看不到儲存在那裡的資訊。」

CASB + DLP，強強聯合

2023 年初，Cloudflare Zero Trust 將推出一種新的協同產品，可讓客戶查看儲存在 SaaS 應用程式中的檔案，並識別這些檔案內的任何特定敏感性資料。

Google 文件中的信用卡號碼？沒問題。Excel 試算表中的社會保險號碼？CASB 會讓您知道的。

透過這次產品共同作業，Cloudflare 將為 IT 和網路安全管理員提供一個更重要的網路安全涵蓋範圍，從而完成我們的資料丟失預防案例。分別藉助適用於傳輸中資料的 DLP、用於檔案共用監控的 CASB，甚至遠端瀏覽器隔離 (RBI)，以及適用於使用中資料 DLP 和電子郵件 DLP 的 Area 1，當發生資料外流和濫用時，組織會因為已經做好萬全準備而感到安慰。

雖然開發仍在繼續，但我們希望瞭解在像您這樣的組織中如何使用這種功能。有興趣深入瞭解這些產品或接下來會發生什麼嗎？請連絡您的客戶經理，如果您尚未使用 Cloudflare，請按一下這裡以取得聯繫。