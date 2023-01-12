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基於 API 的電子郵件掃描

2023-01-12

閱讀時間：4 分鐘
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電子郵件安全正處於一個風雲突變的時代。但有一個方面始終未改變，那就是大多數威脅活動都依賴電子郵件作為威脅的開始。攻擊者通常從網絡釣魚活動開始，收集員工憑據，如果成功，該憑據將用於洩露資料，虹吸資金或執行其他惡意活動。即使公司將電子郵件移至使用 Microsoft 365 或 Google Workspace 等提供商提供的雲端，此威脅仍然存在。

API-based email scanning

為了協助建立更好的網際網路和解決線上威脅，Cloudflare 透過我們的 Area 1 產品提供電子郵件網路安全，以保護從雲端到內部部署的所有類型電子郵件收件箱。Area 1 產品會分析企業收到的每一封電子郵件，並使用我們的威脅模型來評估郵件是否對客戶構成風險。對於被認為是惡意的消息，Area 1 平台甚至可以阻止電子郵件進入收件人的收件箱，從而確保沒有機會成功實施攻擊。

我們嘗試為客戶提供靈活性，以他們認為最簡單的方式部署我們的解決方案。在開發即開即用型解決方案方面我們從未停止過腳步，現在，我們很高興宣布，Microsoft 365 網域的公開測試版已透過 Microsoft Graph API 上線。我們知道透過 API 加入的網域可提供更快的部署時間和更大的彈性。這種上線方法是眾多方法之一，客戶現在可以根據自己認為合適的方式部署網域，而不會失去 Area 1 的保護。

Microsoft 365 網域透過 API 上線

Cloudflare Area 1 為客戶提供了許多部署選項。無論是 Journaling + BCC（客戶將每封電子郵件的副本傳送到 Area 1）、內嵌/MX 記錄（透過 MX 記錄新增另一個躍點），或安全電子郵件閘道連接器（其中 Area 1 直接與 SEG 互動），Area 1 都使客戶能夠按照自己的意願靈活部署我們的解決方案。不過，我們一直建議客戶使用 MX 記錄進行部署。

添加此額外的躍點並將網域指向 Area 1，這樣服務就可提供 sinkholing 保護，確保惡意電子郵件不會到達目標電子郵件收件箱。但是我們發現，將 Area 1 配置為第一個躍點（即變更 MX 記錄) 可能需要從企業內部的其他團隊簽出，並可能導致額外的週期。企業也會被迫等待此內嵌變更反映在 DNS 中 (稱為 DNS 傳播時間)。我們知道，客戶希望在進行這些必要的調整時盡快受到保護。

使用 Microsoft 365 上線時，新增保護的程序則不需要那麼多設定步驟和等待時間。現在，我們使用 Microsoft Graph API 來評估與某個網域關聯的所有消息。這使得營運團隊能夠更靈活地部署 Area 1。

例如，對於因行業性質而大量參與 M&A 交易的 Area 1 客戶，他們可以從使用 Microsoft API 快速部署 Area 1。在 API 上線之前，IT 團隊需要花費時間處理各種收購資產的交接。分配新的存取權限、移交所有權等等複雜工作都需要大量時間來執行，因此郵箱並不安全。但是現在，當客戶收購新實體時，他們可以使用 API 上線，快速為剛收購的網域提供保護。這使他們可以在完成手頭的其他任務時，對與新網域相關聯的電子郵件地址提供保護。API 上線流程的工作原理如下。

一旦我們獲得授權可以讀取來自 Microsoft 365 的內送郵件，我們將開始處理電子郵件並對可疑電子郵件發起偵測。這個新的上線流程明顯更快，而且只需單按幾下即可開始操作。

要開始該流程，請選擇您要透過 API 上線的網域。然後在 UI 中，您可以在設定中導覽至「網域&路由」。新增網域並選擇 API 掃描後，您就可以按照我們的設定精靈授權 Area 1 開始閱讀消息。

API 掃描

授權後僅需幾分鐘時間，您的企業就會受到 Area 1 的保護。

Ready to scan ‌‌

展望未來

此上線流程是我們持續努力為客戶提供最佳電子郵件保護的一部分。透過 API 上線，我們為客戶提供更大靈活性來部署我們的解決方案。正如我們期待的那樣，我們的 Microsoft 365 API 上線為其他功能打開了大門。

我們的團隊現在希望增加能夠追溯掃描安裝 Area 1 之前發送的電子郵件。這為新客戶帶來了機會，使他們能夠清除掉仍舊可能對企業構成危險的任何舊電子郵件。對於希望更深入控制 Area 1 掃描哪些郵箱的企業，我們也可以提供更多槓桿。很快，客戶將能夠在 UI 中指定哪些信箱將由 Area 1 掃描其內送電子郵件。

目前，我們仍然將每個網域的部署類型限制為一種類型（即，使用 MX 記錄或 API 上線網域）。不過，我們目前正在考慮使用 API + MX 記錄為客戶提供混合部署的能力。這種組合方法不僅提供了最大靈活性，而且還提供了最大的覆蓋範圍。

Area 1 團隊希望在 2023 年為客戶帶來更多驚喜，而這個公開測試版可讓我們為此奠定基礎。

所有客戶都可以加入公開測試版，因此，如果您有興趣使用此方法上線新網域，可以按照上述步驟操作，在您的 Microsoft 365 網域上獲得 Area 1 保護。

我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

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