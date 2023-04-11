CIO Week (TW)

現在，Zero Trust 管理員可以使用人人皆知且喜愛的熟悉偵錯工具（例如 ping、traceroute 和 MTR）來測試與在 Tunnel 後方執行之私人網路目地的的連線 ...

今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援 ...

使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust ...

Cloudflare CASB 針對 Salesforce 和 Box 新增了兩種 SaaS 整合 ...

今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護 ...