Cloudflare 不使用 CAPTCHA；所有人皆可免費使用 Turnstile

2023/09/29

現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用 ...