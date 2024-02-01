將 Turnstile 與 Cloudflare WAF 整合以驗證 fetch 請求
2023/12/18
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...繼續閱讀 »
2023/12/18
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...繼續閱讀 »
2023/09/29
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
2023/08/21
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2022/12/14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022/07/13
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2022年4月01日 下午1:31
我們決定停止使用 CAPTCHA。在我們討論我們如何做到以及您如何提供幫助之前，讓我們先從一個簡單的問題開始。為什麼還在使用 CAPTCHA...
2021年8月19日 下午12:58
今年初夏，Cloudflare 的自主邊緣 DDoS 保護系統自動檢測並緩解了一次每秒 1720 萬次請求 (rps) 的 DDoS 攻擊，這個攻擊規模相當於我們過去已知攻擊的三倍。作為對比，...