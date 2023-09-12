Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果 ...

本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险 ...

现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描 ...

了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新 ...

Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成 ...