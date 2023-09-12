继 Cloudflare One 的数据保护套件后的产品规划
2023/09/12
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...继续阅读 »
2023/09/12
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...继续阅读 »
2023/09/07
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...
2023/03/14
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023/01/13
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2023/01/12
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2023年1月11日 13:00
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2022年9月30日 13:02
Cloudflare CASB 现已正式发布，我们来看一下用户是如何利用带有 CASB 的其他 Cloudflare Zero Trust 产品的，就从 Gateway 开始...
2022年6月24日 13:00
使用 Cloudflare 的安全 Web 网关和 API 驱动的云访问安全代理（CASB），发现和修复影子 IT...
2022年3月18日 13:00
在 CASB 测试版中，第一天就可以部署流行的集成，例如 Google Workspace。您也能直接联系我们的产品团队，帮助塑造后续功能...
2022年2月10日 21:18
早些时候，Cloudflare 宣布我们收购了云访问安全代理 (CASB) 公司 Vectrix，该公司专注于解决团队使用的 SaaS 应用程序和公共云提供商的控制和可见性问题...
2022年2月10日 00:00
Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。...