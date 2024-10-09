利用序列学习和变阶马尔可夫链保护 API 不被滥用
2024-09-12
Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...继续阅读 »
2024-09-12
Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...继续阅读 »
2024-01-09
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2023-03-20
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023-03-15
今天，我们隆重推出 Cloudflare Cloudflare API 序列分析。订阅了 API 网关服务的客户可以使用序列分析(Sequence Analytics)，查看对其端点发出的 API 请求的最重要序列...
2023-03-15
我们今天宣布，Cloudflare 现在可以自动发现所有 API 端点，学习所有 API 网关客户的 API 架构...
2023年3月12日
欢迎来到 Security Week 2023，我们将展示 Cloudflare 如何尽可能容易地从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2021年3月24日
API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...
2020年10月01日
API 是连入互联网的现代应用程序的命脉。它们每分每秒都在执行来自移动应用程序的请求：下达这份外卖订单、“点赞”这张图片、发送命令到 IoT 设备、解锁车门、启动洗涤周期，通知有人刚跑完五千米，以及不计其数的其他指令。...