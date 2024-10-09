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API Shield

利用序列学习和变阶马尔可夫链保护 API 不被滥用

2024-09-12

Cloudflare 致力于保护客户的 API 免被滥用。这并非易事，因为滥用流量有不同的形式，既有大规模的 DDoS 攻击，也有低速缓慢的凭据填充。现在，我们以一种新的方式应对这个挑战：不再仅仅依赖典型的流量指标，而是利用统计机器学习来寻找重要的 API 客户端请求序列。...

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利用序列学习和变阶马尔可夫链保护 API 不被滥用

更多帖子

2021年3月24日

保护您的 API 以防滥用和数据泄漏

API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...

Security Week
API Shield
Firewall
数据丢失防护

2020年10月01日

API Shield 简介

API 是连入互联网的现代应用程序的命脉。它们每分每秒都在执行来自移动应用程序的请求：下达这份外卖订单、“点赞”这张图片、发送命令到 IoT 设备、解锁车门、启动洗涤周期，通知有人刚跑完五千米，以及不计其数的其他指令。...

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