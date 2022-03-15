SaaS 提供商的安全性

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一些最大的软件即服务 (SaaS) 提供商使用 Cloudflare 作为底层基础结构，向客户提供快速加载时间、无与伦比的冗余和最强大的安全性。这一切都得益于我们的 Cloudflare for SaaS 产品。今天，我们很高兴能为 SaaS 提供商提供新工具，帮助他们增强客户应用程序的安全性。

我们为 Enterprise 客户推出了 WAF for SaaS，让 SaaS 提供商能够为客户轻松创建和部署不同的 WAF 规则集。这样，SaaS 提供商可以根据客户的安全性要求，将客户划分为不同的组。

对于应用程序开发人员，我们非常兴奋地宣布推出适用于 Free、Pro 和 Biz 计划的 Cloudflare for SaaS Free 层，为客户免费提供 100 个自定义主机名，方便他们配置和测试帐户。此外，为了更方便开发人员扩展应用程序，我们很高兴地宣布将自定义主机名价格从每月 2 美元下调到 0.10 美元。

但福利远不止这些！Cloudflare 坚信所有人都应享受安全性。因此，我们为 Free 客户提供新的 WAF 规则集，让所有客户都能保护自己及客户的应用程序。

让所有人享受 SaaS 基础结构

让 Cloudflare 引以为豪的是，Free 层让任何客户都能利用我们的网络来保持安全和在线。我们为构建全新 SaaS 产品/服务的客户提供 Cloudflare for SaaS Free 层，允许他们免费使用 100 个自定义主机名，希望他们能享受同样的支持。这 100 个自定义主机名会自动分配给 Cloudflare for SaaS 的新老客户。此外，我们还将自定义主机名价格从每月 2 美元下调到 0.10 美元，让 SaaS 提供商能够引导和扩展客户的应用程序。Cloudflare for SaaS 老客户将在下一个计费周期看到新的自定义主机名定价。

Cloudflare for SaaS 一开始是作为 SaaS 提供商的 TLS 证书颁发产品。现在，我们进一步帮助客户，使他们的客户保持安全。

引入 WAF for SaaS

SaaS 提供商可能有不同的客户群，从夫妻店到知名银行。重要的是，SaaS 提供商必须能为客户提供最佳保护，无论客户是谁，规模如何。

Cloudflare 多年来一直在为客户构建最佳 Web 应用程序防火墙。从提供高级零日漏洞保护的托管规则，到阻止流行攻击技术的 OWASP 规则，我们为客户提供保护自己的最佳工具。现在，我们希望将这些工具交给 SaaS 提供商，帮助他们保证客户群的安全。

Cloudflare for SaaS 的一个好处是，SaaS 提供商可以在 SaaS 区域配置安全规则和设置，他们的客户会自动继承这些规则和设置。但是一种方法并不适合所有人。为此，我们非常乐意帮助 Enterprise 客户创建各种 WAF 规则集。然后，他们将这作为不同的安全包提供给客户，让最终用户根据需要获得不同级别的保护。

入门

WAF for SaaS 设置非常轻松。下面的示例展示了如何为各种客户配置不同的 WAF 规则集。

规则集创建数量没有限制，您可以为多个客户创建少量配置，也可以为每个客户部署一个规则集，只要适合您！

端到端示例

第 1 步 - 定义自定义主机名

Cloudflare for SaaS 客户通过创建自定义主机名来定义客户的域。自定义主机名指示哪些域需要路由到 SaaS 提供商的源站。自定义主机名可以定义特定域，例如 example.com，也可以扩展到通配符，例如 *.example.com ，这允许 example.com , 下的子域路由到 SaaS 服务。WAF for SaaS 支持两种类型的自定义主机名，使 SaaS 提供商可以灵活选择保护范围。

第一步是创建自定义主机名来定义客户的域。这可以通过仪表板或 API 完成。

第 2 步 - 将自定义元数据关联到自定义主机名

curl -X POST "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/{zone:id}/custom_hostnames" \ -H "X-Auth-Email: {email}" -H "X-Auth-Key: {key}"\ -H "Content-Type: application/json" \ --data '{ "Hostname":{“example.com”}, "Ssl":{wildcard: true} }'

接下来，在自定义主机名（客户的域）与您想连接的防火墙规则集之间创建关联。

方法为将 JSON blob 关联到自定义主机名。我们的产品自定义元数据允许客户通过 API 轻松执行此操作。

在下面的示例中，具有两个字段（“customer_id” 和 “security_level”）的 JSON blob 将关联到 *.example.com 和 example.com 的每个请求。

自定义元数据没有预先确定的模式。字段名称和结构完全可根据客户的需求进行自定义。在此示例中，我们选择了 Tag 标记 “security_level”，预计会向其分配三个值（low、medium 或 high）。这些值进而会触发三组不同的规则。

curl -sXPATCH "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/{zone:id}/custom_hostnames/{custom_hostname:id}"\ -H "X-Auth-Email: {email}" -H "X-Auth-Key: {key}"\ -H "Content-Type: application/json"\ -d '{ "Custom_metadata":{ "customer_id":"12345", “security_level”: “low” } }'

最后，您可以根据自定义主机名触发规则。自定义元数据字段，例如 “security_level”，在 WAF 运行所在的规则集引擎中可用。在此示例中，“security_level” 可用于触发产品的不同配置，例如 WAF、防火墙规则、高级速率限制和转换规则。

可以通过仪表板或 API 构建规则，如下所示。当 “security_level” 设置为 low 时，将触发速率限制规则。

如果想进一步了解我们的高级速率限制规则，请查看我们的文档。

curl -X PUT "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/{zone:id}/rulesets/phases/http_ratelimit/entrypoint" \ -H "X-Auth-Email: {email}" -H "X-Auth-Key: {key}"\ -H "Content-Type: application/json"\ -d '{ "rules": [ { "action": "block", "ratelimit": { "characteristics": [ "cf.colo.id", "ip.src" ], "period": 10, "requests_per_period": 2, "mitigation_timeout": 60 }, "expression": "lookup_json_string(cf.hostname.metadata, \"security_level\") eq \"low\" and http.request.uri contains \"login\"" } ] }}'

总结

我们很高兴成为满足 SaaS 客户基础结构需求的提供商。从自定义域到 TLS 证书，再到 Web 应用程序防火墙，我们随时可以提供帮助。立即注册 Cloudflare for SaaS；如果您是 Enterprise 客户，请联系客户部开始使用 WAF for SaaS。