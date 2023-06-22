Digital Experience Monitoringでエンドユーザーの接続性とパフォーマンスを把握する。現在ベータ版で利用可能です。

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自社のネットワークやセキュリティアプライアンスをクラウドベースのソリューションに置き換えた企業は、従業員の日々の業務にそのプロバイダーを信頼しています。包括的なセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）を提供するCloudflare Oneは、業界の競合他社よりも高速なリモートアクセスとインターネットセキュリティソリューションをデプロイするのを支援します。本日より、管理者はそのエクスペリエンスを独自に測定し、その基準を守ることができます。

CloudflareDigital Experience Monitoring（DEX）製品により、Cloudflareはあらゆる規模のチームに、インターネットのほぼ4分の1を毎日支えている自社のグローバルネットワークの測定に使用しているのと同じツールキットを提供することができます。Cloudflare Oneのお客様は、トラブルシューティング、通信事業者とインターネットサービスプロバイダーのパフォーマンス評価、あるいは単に従業員の働き方を理解するために、そのどれにデータが必要であるかどうかにかかわらず、チームメンバーがインターネットに接続した際のエクスペリエンスを測定できるようになりました。

本日、Cloudflare Oneのすべてのお客様を対象に、DEXのオープンベータを開始したことをお知らせできることを嬉しく思います。管理者は、Cloudflare Oneエージェントを使用して登録されたデバイスで、テストの実行とネットワークパフォーマンスの評価を開始できます。本日の発表により、すべてのお客様がこれらのツールを利用できるようになりましたが、私たちはまだ始まったばかりです。Cloudflare's SASEソリューションにより多くの観測可能性を構築していく中で、エクスペリエンスを改善し続けるために、皆様からのフィードバックをお待ちしています。

合成アプリケーションモニタリングによるパブリックまたはプライベートアプリケーションのパフォーマンスと可用性のモニタリング

次のことを思い浮かべてください：あなたは多様なチームの指揮を執り、主要なコミュニケーションハブとしてGoogleメールを使っています。全員が同じオフィスで仕事をしていた頃、グーグルメールやそのプロバイダーの速度低下を見つけるのは比較的簡単でした。しかし、今日のリモート環境では、このような重要なリソースの安定したパフォーマンスを確保することは、迷宮のような作業となり得ます。

合成アプリケーションモニタリングは、この迷宮に光を当てます。GmailをターゲットとしたHTTP GETテストを指定された間隔でスケジュールする機能により、単にパフォーマンスを監視するだけでなく、グローバルな場所に関係なく、チームの重要な通信回線へのアクセスを保護することができます。

合成アプリケーションモニタリングの特徴は、ユーザーフレンドリーな設定だけでなく、Cloudflareの広範なネットワークから得られる強力なインサイトにあります。当社のグローバルネットワークにより、さまざまな場所から応答時間の平均を追跡することができ、世界中のユーザーが体験する貴社のアプリケーションのパフォーマンスをリアルに把握することができます。

テスト結果はリソースのフェッチ時間を可視化し、Cloudflareの広範なネットワークのユニークな強みを例証しています。HTTP GETテストは、当社のネットワークで最も近いデータセンターの速度と信頼性を利用し、お客様のユーザーエクスペリエンスを正確に反映します。このグラフは、生データを読みやすいタイムラインに変換し、傾向を特定し、異常を発見し、得られた洞察を使用してアプリのパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。

DEXを使えば、世界中のサーバーとDNSの応答時間を、信頼性の高い正確なビューで見ることができます。時系列フォーマットにより、トレンドの発見、ピーク時期の特定、潜在的な問題を簡単に特定できます。これは単なるデータではなく、サーバー設定、DNSの設定、ひいてはユーザーのデジタルエクスペリエンスの最適化に役立つ実用的なインテリジェンスです。基本的に、これらのチャートは単なる視覚的な補助ではなく、戦略的なツールであり、Cloudflareのネットワークを使用して、アプリのパフォーマンス管理を強化します。

HTTPステータスコードの時系列チャートは、DEXのもうひとつの強力なツールです。グローバルに分散されたネットワークを横断する豊富なデータから、各ステータスコードの頻度を時系列で素早く視覚化することができます。このきめ細やかな視点により、突然のクライアントの急増やサーバーエラーなどの異常を検出し、調査することができます。HTTPステータスコードをより理解しやすくすることで、ユーザーエクスペリエンスに影響を与える可能性のある潜在的な問題を迅速に特定し、トラブルシューティングできるようになります。

合成アプリケーションモニタリングは単なる製品ではありません。Cloudflareネットワークの力を活用する戦略的な味方であり、貴社のアプリケーションがユーザーの期待に応え、それにふさわしい信頼性と質の高いエクスペリエンスを提供できるようにします。

Zero Trustソリューションは、レガシープライベートネットワークを、すべての接続試行が疑わしいと仮定するモデルに置き換えます。Zero Trustネットワークはデフォルトでアクセスの試みを拒否し、すべての接続やリクエストに対してアクセスを許可すべきことを証明するよう強制します。

証明の大きな構成要素はエンドユーザーの本人情報ですが、デバイス自体もアクセス権に関するシグナルを提供します。デバイスが企業によって管理されているか、健全でパッチが適用されているか、あるいは特定のユーザーに割り当てられているかによって、Cloudflare One内のアクセス許可が決定されます。Cloudflare Oneを利用することでユーザーに他のインターネットへのセキュアなパスを提供しているお客様にとって、デバイスはCloudflareを通じて接続するチームメンバーのためのオンランプにもなります。

私たちは、Cloudflareが収集できるデータを使って、デバイス群をよりよく理解したいというお客様の声を聞き続けていました。

本日の発表の一環として、Fleet Statusをご紹介します。Fleet Statusは、グローバルおよびデバイス単位で、すべてのクライアントのデバイスの接続、モード、および場所のステータスをリアルタイムで把握できます。これはCloudflare Warpを介して実現されます。Cloudflare Warpクライアントにより、企業はデバイスからのトラフィックを安全かつ非公開にCloudflareのグローバルネットワークに送信し、そこでCloudflare Gateway、高度なWebフィルタリングを適用することで、企業のデバイスを保護することができます。Warpクライアントでは、企業のアプリケーションに接続する前にデバイスの健康状態をチェックする高度なZero Trustポリシーを適用することも可能です。

Fleet Statusは、データの可視化、デバイスごとの詳細な表示、時系列チャートにより、管理者がデプロイ状況を把握する方法を変革します。ネットワーク管理者が担当する、世界中のWarpに登録されたデバイスが、組織の重要な業務に貢献していることを想像してみてください。突然、問題が発生します。特定の場所にあるデバイスのグループが予期せず切断されたり、接続方法が変更されたりします。

従来の方法では、問題を特定すること自体に時間がかかっていました。しかし、Fleet Statusは管理者の手元でリアルタイムのインサイトを可能にし、デバイスのグローバルなスナップショットを素早く提供し、異常が発生しているデバイスを強調表示します。

デバイスごとの表示では、特定のデバイスをさらに詳しく調査することができ、デバイスの場所、クライアント・プラットフォーム、バージョン、クライアントの接続状態、接続方法などの詳細が表示される。一方、時系列チャートでは、データを時系列でプロットし、切断や変更が異常なのか、繰り返し発生するパターンの一部なのかを特定するのに役立ちます。

このようなインサイトを武器に、管理者は接続性の問題が確実に解決されるよう積極的に取り組むことができ、混乱を最小限に抑え、生産性を最大限に高めることができます。Fleet Statusは単にデータを表示するだけでなく、管理者が最も必要とするときに、実用的なインサイトを提供します。

私たちの旅はここで終わりません。DEXを構築し続ける中で、私たちはより多くの可視性を追加し、テストのカスタマイズを洗練させることをお約束します。これらの機能強化により、問題を積極的にトラブルシューティングし、Zero Trustのデプロイメントを理解するためのリソースが提供されます。

今すぐDEXの導入をご検討ください。既存のCloudflare Oneのお客様である場合、ダッシュボードにログインし、DEXベータセクションに移動するだけで、アクティベーションなしにご利用を開始できます。テストを作成し、DEXのインサイトをすぐにご活用いただけます。

Cloudflare Oneを初めてご利用になる方も問題はありません。当社のFreeプランにご登録いただくと、DEXを50ユーザーまで無料でご利用いただけます。Enterpriseプランのユーザーには、10回の合成アプリテストがパッケージに含まれています。その他のプランの場合は、5回までテストを作成できます。

また、次に当社に期待するものや、ご要望など、皆様のご意見も詳しくお聞かせください。こちらのフォームまたはこちらのコミュニティフォーラムの投稿でお知らせください。