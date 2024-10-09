Cloudflareの2024年APIセキュリティと管理レポートの紹介
2024-01-09
本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...続きを読む »
2024-01-09
本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...続きを読む »
2023-03-20
保護の対象は「アプリケーション」から「従業員」へ。Security Week 2023ではCloudflareがこのシフトを簡単にし、あらゆる場所で従業員を確実に保護する仕組みをご紹介しました。ぜひご覧ください...
2023-03-15
本日、Cloudflare Sequence Analytics for APIsを発表します。API Gatewayをご契約のお客様はSequence Analyticsを使って、エンドポイントへのAPI呼び出しの最重要シーケンスを表示できます...
2023-03-15
本日、CloudflareがAPI Gatewayのすべてのお客様に対して、すべてのAPIエンドポイントを自動的に検出し、APIスキーマを学習できるようになったことを発表します...
2023-03-12
セキュリティウィーク2023へようこそ、Cloudflareがアプリケーションの保護から従業員の保護へのシフトをできるだけ簡単にし、そして従業員をあらゆる場所で確実に保護する方法を説明します...
2021年3月24日
APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...
2020年10月01日
APIは、インターネットに接続された最新アプリケーションの生命線です。ミリ秒の単位で、APIはモバイルアプリケーションからのリクエストを運びます。例えば、このフードデリバリーの注文をする、この写真に「いいね」をつけるなど。そして、IoT デバイスに向けて指示を出します...