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Cloudflare ブログ

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API Shield

Cloudflareの2024年APIセキュリティと管理レポートの紹介

2024-01-09

本日、2024年APIセキュリティと管理レポートを公開します。このブログでは、2024年APIセキュリティおよび管理レポートを紹介し、その補足として、Cloudflareがどのように顧客を保護しているのか、そしてそれがAPIセキュリティの将来にとってどのような意味を持つのかを詳しくご紹介します...

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Cloudflareの2024年APIセキュリティと管理レポートの紹介

その他の投稿

2021年3月24日

APIを悪用やデータ流出から保護

APIトラフィックは急増しています。昨年だけで、APIトラフィックはWebトラフィックよりも 300%速くエッジで増加しました。APIは、モバイルおよびWebアプリケーションを稼働させ、「このクレジットカードを使用してお気に入りのレストランからピザを注文します」または「暗号通貨取引をします、これが私の個人情報です」など多様な指示を送信するため、データ窃盗や乱用にはうってつけです。...

Security Week
API Shield
Firewall
DLP

2020年10月01日

API Shieldの紹介

APIは、インターネットに接続された最新アプリケーションの生命線です。ミリ秒の単位で、APIはモバイルアプリケーションからのリクエストを運びます。例えば、このフードデリバリーの注文をする、この写真に「いいね」をつけるなど。そして、IoT デバイスに向けて指示を出します...

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