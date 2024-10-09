WEITERE BEITRÄGE
20. März 2025
Wir stellen vor: Cloudy, der KI-Agent von Cloudflare zur Vereinfachung komplexer Konfigurationen
Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen....
24. September 2024
Ein sichereres Internet mit Cloudflare: kostenlose Bedrohungsdaten, Analysen und Erkennung neuer Gefahren
Wir kommen heute unserem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, ein gutes Stück näher: Cloudflare ermöglicht jetzt allgemein einen kostenlosen Zugang zu über zehn verschiedenen Website- und Netzwerksicherheitsprodukten und -funktionen....
16. August 2024
Eine ereignisreiche Phishing-Woche und ihre Lehren
Wenn bei Ereignissen wie den US-Wahlen, geopolitischen Konflikten oder Einnahmeeinbußen in Höhe von etlichen Millionen Cyberangriffe beteiligt sind, gehen diese in den allermeisten Fällen nach wie vor auf Phishing zurück. Den besten Schutz dagegen bieten ganzheitliche Lösungen.
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07. Mai 2024
Die Verwendung von Cloudflare for Unified Risk Posture
Cloudflare for Unified Risk Posture, eine neue Reihe von Funktionen zur Risikoverwaltung im Bereich Cybersicherheit, die auf unserem globalen Netzwerk aufbauen, kann Unternehmen bei der automatischen und dynamischen Durchsetzung von Maßnahmen zur Neutralisierung von Risiken in Ve...
18. April 2024
Cloudflare 2024 im Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) aufgeführt
Cloudflare erscheint erneut im Gartner® Magic Quadrant™ für den Bereich Security Service Edge (SSE). Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Cloudflare einer von nur zehn Anbietern ist, die in diesem Bericht aufgeführt werden. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem wir...
06. März 2024
Magic Cloud Networking vereinfacht die Sicherheit, Konnektivität und Verwaltung von öffentlichen Clouds
Wir stellen vor: Magic Cloud Networking, eine neue Reihe von Funktionen zur Visualisierung und Automatisierung von Cloud-Netzwerken, um unseren Kunden eine sichere, einfache und nahtlose Verbindung zu öffentlichen Cloud-Umgebungen zu ermöglichen...
07. Februar 2024
SASE aus einer Hand dank Netzwerkmodernisierung
SASE aus einer Hand vereinfacht Sicherheit, Vernetzung und DevOps – jetzt mit erweiterten Site-to-Site-, WANaaS-, Mesh- und P2P-Netzwerkfunktionen...
16. November 2023
Einführung der erweiterten Sitzungsprüfungsfunktionen bei Cloudflare One
Administratoren können jetzt alle aktiven Nutzersitzungen und die damit verbundenen Daten, die von ihren Cloudflare One-Richtlinien verwendet werden, einfach überprüfen. Sie erhalten somit das Beste aus beiden Welten: extrem fein justierte Kontrollen und gleichzeitig verbesserte ...
07. September 2023
Datenschutz mit Cloudflare One
Dieser Blog präsentiert Cloudflare One for Data Protection – unsere einheitliche Suite zum Schutz von Daten überall im Web sowie in SaaS und privaten Anwendungen...
07. September 2023
Wie geht es weiter mit der Datenschutz-Suite von Cloudflare One?
Cloudflare One hat gerade eine Datenschutz-Suite eingeführt. In diesem Beitrag erfahren Sie, was in der nächsten Zeit für unsere DLP- und CASB-Dienste geplant ist...
13. Juli 2023
DLP Exact Data Match jetzt in der Beta-Version verfügbar
Cloudflare One unterstützt jetzt Exact Data Match zum Schutz vor Datenverlust...
15. Mai 2023
Eine komplette Suite von Zero-Trust-Sicherheitstools, um die Vorteile der besten KI-Tools voll auszuschöpfen
Sichern Sie die von Ihrem Team genutzten KI-Tools mit Cloudflare One...
13. April 2023
Cloudflare One wurde im Gartner® „Magic Quadrant™ for Security Service Edge“ erwähnt
Cloudflare Zero Trust wurde in den Gartner® „Magic Quadrant™ for Security Service Edge“ aufgenommen...
14. März 2023
Einfache, problemlose Migration von Zscaler zu Cloudflare One mit dem Descaler-Programm
Cloudflare freut sich über die Einführung des Descaler-Programms: ein nahtloser Weg, um bestehende Zscaler-Kunden auf Cloudflare One zu migrieren...
14. März 2023
Cloudflare One DLP integriert sich mit Microsoft Information Protection Labels
Cloudflare One unterstützt jetzt Data Loss Prevention unter Verwendung der Information Protection Labels von Microsoft...