Cloudflare Mesh ermöglicht Nutzern, Netzwerkknoten und autonomen KI-Agenten einen sicheren Zugriff auf nichtöffentliche Netzwerke. Durch die Integration bei Workers VPC können Entwickler nun Agenten begrenzten Zugriff auf nichtöffentliche Datenbanken und API ohne manuell eingerichtete Tunnel gewähren. ...

Post-Quanten-Upgrades, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikantinnen und Praktikanten im Jahr 2026. ...

Der CASB von Cloudflare scannt ChatGPT, Claude und Gemini auf Fehlkonfigurationen, Offenlegung sensibler Daten und Compliance-Probleme und unterstützt Firmen bei der vertrauensvollen KI-Einführung. ...

Verhindern Sie, dass „Schatten-KI“ Ihre Daten unbemerkt an unerlaubte KI weitergibt. Es bedarf einer neuen Schutzmaßnahme. Erlangen Sie Sichtbarkeit und Kontrolle zurück – ohne Innovation zu gefährden ...

Mit dem CASB von Cloudflare können Sie sensible Daten in Ihre Cloud-Speicher-Konten integrieren, nach solchen Daten sowie Fehlkonfigurationen suchen und sie sich anzeigen lassen. ...