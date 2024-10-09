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Der Cloudflare-Blog

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WAF

WEITERE BEITRÄGE

23. Januar 2024

Vorbeugende Erkennung der Zero Day-Sicherheitslücke bei Ivanti Connect Secure durch die KI-gestützte WAF von Cloudflare

Der Einsatz von Notfallregeln speziell zur Neutralisierung dieser beiden Sicherheitslücken durch Cloudflare am 17. Januar 2024 hat Kunden, die das KI-Modell nicht nutzen, einen großen Vorteil im Umgang mit diesen Bedrohungen verschafft...

Vulnerabilities
WAF Rules
WAF
WAF Attack Score
Zero Day Threats (DE)