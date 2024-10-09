WEITERE BEITRÄGE
04. März 2024
Cloudflare führt AI Assistant für Security Analytics ein
Mit AI Assistant für „Security Analytics“ ist es ab sofort leichter als je zuvor, aussagekräftige Informationen über Ihre Websicherheit zu erhalten. Die neue integrierte Schnittstelle gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Abfragen in natürlicher Sprache Ihre eigene Sicherheitsanalyse d...
23. Januar 2024
Vorbeugende Erkennung der Zero Day-Sicherheitslücke bei Ivanti Connect Secure durch die KI-gestützte WAF von Cloudflare
Der Einsatz von Notfallregeln speziell zur Neutralisierung dieser beiden Sicherheitslücken durch Cloudflare am 17. Januar 2024 hat Kunden, die das KI-Modell nicht nutzen, einen großen Vorteil im Umgang mit diesen Bedrohungen verschafft...
21. August 2023
Bericht zum Thema Anwendungssicherheit für das zweite Quartal 2023
Wir sind zurück mit einem Quartals-Update unseres Berichts zum Thema Anwendungssicherheit. Wenn Sie mehr über neue Angriffstrends erfahren und wissen möchten, welche Erkenntnisse wir in der letzten Zeit im internationalen Cloudflare-Netzwerk gewonnen haben, sind Sie hier richtig...
04. August 2023
Die 2022 am häufigsten ausgenutzten Sicherheitslücken
Dieser Bericht befasst sich mit den von Cloudflare erfassten Daten zu den Sicherheitslücken, die nach Angaben der US-Cybersicherheitsbehörde CISA im Jahr 2022 am häufigsten ausgenutzt wurden...
14. März 2023
Anwendungssicherheit im Jahr 2023: eine Bestandsaufnahme
Vor einem Jahr haben wir unseren ersten Bericht zum Thema Anwendungssicherheit veröffentlicht. Anlässlich der Security Week 2023 präsentieren wir nun die neuesten Erkenntnisse und Trends rund um Bot- und API-Traffic, Angriffe zur Kontoübernahme und Datenverkehr, der Prüf- und Abw...
27. September 2022
Cloudflare von Forrester als „Leader“ im Bereich WAF anerkannt
Forrester hat Cloudflare im Bericht „The Forrester Wave™: Web Application Firewalls“ aus dem dritten Quartal 2022 als einen Marktführer (Leader) anerkannt. Darin wurden zwölf Anbieter von Web Application Firewalls (WAF) anhand von 24 Kriterien bewertet, wozu unter anderem das akt...
06. September 2022
Cloudflare von Gartner als „Leader“ eingestuft
Gartner hat Cloudflare im Bericht „Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)“ aus 2022, in dem 11 Anbieter für ihre „Umsetzungsfähigkeit" („Ability to Execute“) und „Vollständigkeit der Vision“ („Completeness of Vision“) bewertet wurden, als Leader au...
01. April 2022
Das Ende der Cloudflare CAPTCHAs
Wir haben beschlossen, keine CAPTCHAs mehr zu verwenden. Bevor wir darüber sprechen, wie wir das geschafft haben und wie Sie uns helfen können, wollen wir mit einer einfachen Frage beginnen. Warum in aller Welt wird CAPTCHA überhaupt noch verwendet...
15. März 2022
Eine WAF für alle!
Bei Cloudflare mögen wir Ideen, die Veränderung bringen. Außerdem sind wir der festen Überzeugung, dass jeder ein Recht auf Sicherheit hat und das Internet dadurch für alle besser und gefahrloser wird....
15. März 2022
Verbesserung der WAF mit maschinellem Lernen
Heute freuen wir uns, verwaltete Regelsätze (Managed Rulesets; wie OWASP und Cloudflare Managed) durch ein neues Tool zu ergänzen. Dieses Tool soll Umgehungen und bösartige Nutzdaten ohne menschliches Zutun identifizieren, bevor sie ausgenutzt werden....
15. März 2022
Ein neues WAF-Erlebnis
Ab heute stellen wir dieses neue Design von WAF allen zur Verfügung! In der Zwischenzeit aktualisieren wir die Dokumentation, um Ihnen zu zeigen, wie Sie die Leistungsfähigkeit von Cloudflare WAF maximieren können...
14. Dezember 2021
Ausnutzung von Log4j CVE-2021-44228 vor der öffentlichen Bekanntgabe und Entwicklung von Umgehung und Exfiltration
Bekanntwerden von CVE-2021-44228 (jetzt allgemein als Log4Shell bezeichnet) haben wir gesehen, wie Angreifer von der Verwendung Versuch übergegangen sind, die Blockierung durch WAFs zu umgehen...
30. März 2021
Cloudflare WAF wird für 2021 als „Customers' Choice“ ausgezeichnet
Das Cloudflare-Team, das unsere Web Application Firewall (WAF) entwickelt, hat im vergangenen Jahr weitere Innovationen realisiert. Heute wurde unsere Arbeit öffentlich gewürdigt...
22. August 2019
Firewall Events, für Tüftler aufgebohrt
Ich freue mich sehr, heute das Release unseres Firewall-Ereignisprotokolls in einer komplett überarbeiteten Fassung für Kunden mit kostenlosem, Pro- oder Business-Tarif bekannt geben zu können....