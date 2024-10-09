Cloudflare AI Security for Apps ist jetzt allgemein verfügbar und bietet eine Sicherheitsebene zum Erkennen und Schützen von KI-gestützten Anwendungen, unabhängig vom Modell oder Hosting-Provider. Außerdem machen wir die KI-Erkennung für alle Tarife kostenlos, um Teams dabei zu helfen, Schatten-KI-Implementierungen zu finden und abzusichern. ...

Forrester Research hat Cloudflare in seinem Bericht „The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions“ aus dem ersten Quartal 2025 als einen Marktführer (Leader) anerkannt. ...

Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen. ...

Die aktualisierte Übersicht zu Internet-Cybersicherheitstrends von Cloudflare für 2024 umfasst Erkenntnisse über globalen Traffic, Bot- und API-Datenverkehr sowie clientseitige Risiken ...

Cloudflare ist einer der ersten Anbieter, der LLM-Modelle und Nutzende im Zeitalter der KI schützt ...

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