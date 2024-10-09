WEITERE BEITRÄGE
07. März 2023
Demnächst: Neue Zero Trust-Navigation (Feedback absolut erwünscht)
Am 20. März 2023 bekommt das Zero Trust-Dashboard einen neuen Look...
21. Februar 2023
Der Chief Zero Trust Officer: eine neue Rolle für ein neues Zeitalter der Cybersicherheit
Die Einführung von Zero Trust kann schwierig sein, und die Bemühungen können ins Stocken geraten. Die Notwendigkeit eines Chief Zero Trust Officers (CZTO) ist darauf zurückzuführen, dass die Zero-Trust-Sicherheit angesichts der zunehmenden Cyberangriffe immer wichtiger wird...
13. Januar 2023
Kurze Zusammenfassung der CIO Week 2023
Erfahren Sie mehr über die neuen Produkte, Partnerschaften und Innovationen, die Cloudflare während der CIO Week angekündigt hat, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT und Sicherheit zu unterstützen...
29. September 2022
Der (Hardware-)Schlüssel zur nahtlosen Phishing-Abwehr mit Cloudflare Zero Trust und Yubico
Wir freuen uns sehr darüber, unsere neue Zusammenarbeit mit Yubico bekanntgeben zu können. Gemeinsam haben wir das Ziel, dass wir Unternehmen jeglicher Größe die Implementierung von Hardware-Schlüsseln ermöglichen...
29. September 2022
Wie Cloudflare Hardware-Schlüssel mit FIDO2 und Zero Trust implementierte, um Phishing zu verhindern
Der Einsatz eines Phishing-beständigen zweiten Faktors, wie z.B. eines YubiKey mit FIDO2, ist die beste Möglichkeit, Phishing-Angriffe zu verhindern. Cloudflare verwendet erst seit Februar 2021 Phishing-beständige zweite Faktoren...
26. September 2022
Zero Trust für Mobilfunknetzbetreiber
Gemeinsam sind wir stärker: 5G-Mobilfunknetze und die allumfassende SASE-Plattform von Cloudflare...
24. Juni 2022
Cloudflare One und Zscaler Zero Trust Exchange im Vergleich: Welche Lösung bietet das umfassendste Spektrum an Funktionen? Die Antwort wird Sie überraschen
Wie Cloudflare One gegenüber der Trust Exchange von Zscaler abschneidet? Hier finden Sie es heraus...
24. Juni 2022
Die Anwendung des Zero Trust-Prinzips durch das IT-Sicherheitsteam von Cloudflare
Die Implementierung von Zero Trust-Kontrollen durch das IT-Sicherheitsteam...
19. Juni 2022
Zero Trust, SASE und SSE: grundlegende Konzepte für Ihr Netzwerk der nächsten Generation
Wenn Sie über Zero Trust oder SASE nachdenken, wird die Cloudflare One Week sicherlich interessant für Sie sein. Wir zeigen Ihnen, warum Cloudflare One das umfassendste SASE-Angebot mit der besten Performance am Markt ist und warum es sich in Zukunft nur noch weiter verbessern wi...
18. März 2022
IoT-Geräte mit Cloudflare One schützen
Wir haben uns gefragt: Können wir unsere eigenen Produkte nutzen, um IoT-Geräte selbst zu sichern – sogar im selben Netzwerk wie die Produktionssysteme – und so sicherstellen, dass jede Kompromittierung dieser notorisch unsicheren Geräte isoliert wird? Die Antwort lautet: Ja, mit...
18. März 2022
Eine Brücke zu Zero Trust
Mit Cloudflare One können Kunden ihre Unternehmensnetzwerke auf einem schnelleren und sichereren Internet aufbauen. Hierzu verbinden sie beliebige Quellen oder Ziele und konfigurieren Routing-, Sicherheits- und Performance-Richtlinien von einem zentralen Verwaltungsbereich aus. H...
17. März 2022
Cloudflare und CrowdStrike arbeiten zusammen, um CISOs eine sichere Kontrolle über Geräte, Anwendungen und Unternehmensnetzwerke zu ermöglichen
Wir freuen uns, zahlreiche neue Integrationen für CrowdStrike bekannt geben zu können. Damit wird die Stärke des weitreichenden Netzwerks und der Zero Trust-Produkte von Cloudflare mit den CrowdStrike-Lösungen zur Bedrohungserkennung und -abwehr für Endgeräte sowie zur Vorfallrea...
14. März 2022
E-Mail-Sicherheit für die Allgemeinheit: Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe vor Phishing und Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (Business Email Compromise - BEC) schützen
Seit unserer Gründung hat es sich Cloudflare zur Aufgabe gemacht, teure, komplexe Sicherheitslösungen, die normalerweise nur den größten Unternehmen zur Verfügung stehen...
23. Februar 2022
Warum wir Area 1 übernehmen
Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu entwickeln. Wir haben massiv in den Aufbau des leistungsfähigsten Cloud-Netzwerks der Welt investiert, um...
16. August 2021
Wir präsentieren: Entdecken von Schatten-IT
Cloudflare for Teams bietet Administratoren die Möglichkeit, ihren Nutzern mit Cloudflare Access den sicheren Zugriff auf Anwendungen zu erlauben und sie mit Cloudflare Gateway an der Verwendung von Applikationen zu hindern, die nicht für sie bestimmt sind...