Kostenlos loslegen|Kontakt zum Vertrieb|

Der Cloudflare-Blog

Jetzt abonnieren, um Benachrichtigungen über neue Beiträge zu erhalten:

Cloudflare Zero Trust

WEITERE BEITRÄGE

17. März 2022

Cloudflare und CrowdStrike arbeiten zusammen, um CISOs eine sichere Kontrolle über Geräte, Anwendungen und Unternehmensnetzwerke zu ermöglichen

Wir freuen uns, zahlreiche neue Integrationen für CrowdStrike bekannt geben zu können. Damit wird die Stärke des weitreichenden Netzwerks und der Zero Trust-Produkte von Cloudflare mit den CrowdStrike-Lösungen zur Bedrohungserkennung und -abwehr für Endgeräte sowie zur Vorfallrea...

Security Week
Partner
CrowdStrike (DE)
Cloudflare Zero Trust
Sicherheit