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Der erste KI-Agent von Cloudflare, Cloudy, hilft dabei, komplizierte Konfigurationen für Cloudflare-Administratoren leicht verständlich zu machen. ...

Administratoren können jetzt alle aktiven Nutzersitzungen und die damit verbundenen Daten, die von ihren Cloudflare One-Richtlinien verwendet werden, einfach überprüfen. Sie erhalten somit das Beste aus beiden Welten: extrem fein justierte Kontrollen und gleichzeitig verbesserte Fehlerbehebungs- ...

Cloudflare One unterstützt jetzt Data Loss Prevention unter Verwendung der Information Protection Labels von Microsoft ...

Cloudflare CASB kann jetzt die Atlassian-Produkte Confluence und Jira integrieren und auf kritische Sicherheitsprobleme wie Fehlkonfigurationen, Offenlegung von Daten und Risiken von Drittanbieter-Apps überprüfen. Jetzt mit nur wenigen Klicks den Scan starten ...